哈里疑指控王室寧講大話保護威廉 慨嘆無同等待遇

英國哈里王子與夫人梅根的紀錄片甫播出三集已成熱話,Netflix打鐵趁熱再播放預告片。哈里梅根似乎是指控英國王室寧願説謊保護哥哥威廉,但他們卻沒有同等待遇,梅根更直言被人用作餵狼。

哈里梅根億元愛巢未夠豪 借3.8億豪華莊園拍紀錄片 【下一頁】

Netflix紀錄片大方曬仔女 哈里:對仔女係混血兒感自豪 【下一頁】

Netflix周一(12日)於官網播出紀錄片其餘三集的預告片,長約1分23秒已有多幕精彩畫面,料主要聚焦兩人離開英國的前因後果。

哈里(Prince Harry)在預告片中表示:

佢哋樂於講大話保護我哥,但從來唔願意講真話保護我哋。

(They were happy to lie to protect my brother, they were never willing to tell the truth to protect us.)