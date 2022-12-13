哈里疑指控王室寧講大話保護威廉 慨嘆無同等待遇

英國哈里王子與夫人梅根的紀錄片甫播出三集已成熱話，Netflix打鐵趁熱再播放預告片。哈里梅根似乎是指控英國王室寧願説謊保護哥哥威廉，但他們卻沒有同等待遇，梅根更直言被人用作餵狼。

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Netflix周一（12日）於官網播出紀錄片其餘三集的預告片，長約1分23秒已有多幕精彩畫面，料主要聚焦兩人離開英國的前因後果。

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哈里（Prince Harry）在預告片中表示：

佢哋樂於講大話保護我哥，但從來唔願意講真話保護我哋。 （They were happy to lie to protect my brother, they were never willing to tell the truth to protect us.）

社交媒體版本預告片並無標明哈里所指的「佢哋」是誰，但哈里說出這句話後，預告片隨即播放哈里和威廉（Prince William）在祖父菲臘親王（Prince Philip）葬禮上並行的畫面。

官網上的版本則呈現不一樣的字幕，顯示哈里指的是英媒樂於説謊保護威廉。

不過英媒結合梅根（Meghan Markle）去年接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時的説法，猜測哈里的言論是針對英國王室高級成員及王室職員。

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梅根談及婚禮前為試穿伴娘裙一事與大嫂凱特（Kate Middleton）爭執一事時，聲稱並非如外界所言是她整喊凱特，而是對方使她落淚。

她批評王室内部每個人都知道事情真相，但卻沒有人澄清，更批評王室職員積極散播有關她和哈里的謠言。

梅根當時指她開始明白，不僅她沒有受到保護，而且王室職員願意說謊來保護其他家庭成員，但不願意說真話來保護她和哈里。

梅根在Netflix預告片更聲稱，她並非被扔進狼群，而是直接被餵給了狼。

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責任編輯：鄭錦玲