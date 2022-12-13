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【馬斯克旗下】傳SpaceX正以每股77美元出售舊股　估值達1400億美元

股市 11:55 2022/12/13

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【馬斯克】傳SpaceX正以每股77美元出售舊股　估值達1400億美元

有外電引述消息指，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX 計劃以每股77美元的價格出售內部人士股份，意味SpaceX最新估值已升至約1,400 億美元，高過今年7月時的1,270億美元。

有知情人士透露，最近數週SpaceX一直與潛在投資者談判，希望其交易要約價可反映其1400億美元估值，目前未知SpaceX是否有意以該估值啟動新一輪融資籌集資金，而SpaceX尚未發表任何回應。

SpaceX目前為美國市值最高私營公司，主導商業航太市場。 SpaceX為企業客戶、美國太空總署（NASA）及其他政府機構發射衛星送入軌道，還運送NASA宇航員往返國際空間站，並在去年首次提供平民太空任務，將非專業太空人送上太空。

SpaceX正在建造一個由數千顆 Starlink 衛星組成網絡，冀全球範圍提供寬頻覆蓋。馬斯克此前曾表示，一旦現金流更可預測，將考慮分拆Starlink上​​市。 2021 年 6 月，馬斯克表示公司需要投資 200 億至 300 億美元才能維持 Starlink 的競爭地位。

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編輯：李哲毅

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

美股 美國太空總署 馬斯克 SpaceX
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