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普京取消舉辦年度會議 逾10年來首次

環球政治 11:32 2022/12/13

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俄羅斯總統普京每年底會舉行一次公開電視會議，讓他向大眾陳述政見及觀點。但克里姆林宮近日宣布，維持超過10年的年度會議今年將不會舉辦。有意見認為，取消年度會議或與對烏克蘭戰爭不符預期有關。

普京考慮主動用核武 美被指默許烏軍用無人機襲俄 【下一頁】

克里姆林宮周一（12日）宣布，今年將不會有由普京（Vladimir Putin）主持的年度會議。同時，政府今年亦不會舉辦往年的新年活動。發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）指出，普京將如常發表講話。

佩斯科夫未有解釋取消年度會議的原因，但專家認為可能與對烏克蘭的戰爭有關。克宮的新年活動取消，相信與對烏克蘭戰事不符預期，政府認為並不值得慶祝。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基罕見一日與3國領袖通話 將有重大宣布 【下一頁】

政治分析公司R.Politik創辦人Tatiana Stanovaya相信，普京認為今年舉行會議浪費時間，不想向外界解釋。Stanovaya指普京如想對國外發言，他可以隨時在不同場合發表意見，對國內民眾則可以交託屬下處理。

每年12月時，俄羅斯均會主辦年度會議，讓普京馬拉松式回應記者或民眾提問。雖然提問者及問題亦會經過精心揀選，但政府相信能夠利用會議宣傳政權的透明度。

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責任編輯：吳漢培

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