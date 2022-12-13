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【券商點睇】新能源車成盈利新增長動力 長城汽車目標睇近16元

股樓投資 11:48 2022/12/13

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據國泰君安報告，長城汽車（02333）第三季股東應佔淨利按年增加81%至25.6億元（人民幣，下同），公司首三季整車平均售價為12.4萬元，按年升20.7%。當中新能源和智能汽車成為長城汽車盈利增長的新動力，首三季公司投入研發支出47億元，增65%，研發投入集中在新能源和智能化，第三季開啟哈弗品牌全面混動化，預計將帶動長汽整體銷量提升。

【同場加映】青姐話：超級議息周 財息難兼收

該行認為，市場情緒已觸底，所以市場不必過度悲觀。對於12月疫情衝擊下終端數據下滑有了充分預期，市場還預期明年第一季車輛購置稅政策到期後，銷量將大幅下滑；又預計12月將有明確的車輛購置稅和新能源政策聲明。

  【延伸閱讀】大行點睇：再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股，請按【見下頁

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基於第三季業績超預期，國泰君安考慮到公司規模及產品結構優化和新能源智能化轉型帶來的盈利能力提升；明年定價策略、經營策略調整和新能源智能化轉型等因素的影響，給予公司目標價15.93港元，相當於2022至2023 年預測市盈率12.2倍和9.6倍，評級為「買入」。

【同場加映】溫股知新：成功把握趨勢 減磅先考智慧

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撰文：林衛

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港股 買入 目標價 長城汽車（02333）

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