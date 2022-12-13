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【專家點睇】著名經濟學家任澤平 糧草先行全力拼經濟 穩健貨幣政策精準有力

股樓投資 11:55 2022/12/13

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國內著名經濟學家任澤平在專欄指出，中國經濟重啟，糧草先行，全力拼經濟，未來積極的財政政策加力增效，穩健的貨幣政策精準有力。第四季度的政治局會議提出，「繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合」、「積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力」。

【同場加映】青姐話：超級議息周 財息難兼收

他認為，降息降準的空間已經打開。外需回落，內需不足，物價回落，美國聯儲局加息放緩，人民幣貶值壓力減輕。結構性貨幣政策工具精準發力寬信用，為民營小微企業、房地產等領域紓困解難。同時，財政政策延續積極基調，部分省份已提前下達2023年地方政府專項債額度，配合政策性金融工具，加快推進實物工作量，帶動實體經濟融資需求修復。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股，請按【見下頁

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對於11月金融數據的解讀，他稱11月存量社融增速10%，較上月回落0.3個百分點。新增社會融資規模1.99萬億元人民幣，較上年同期少增6,109億元人民幣，反映當前復甦基礎不牢固，實體經濟融資需求尚未恢復。另M2、M1按年增速分別較上月上升0.6個百分點、回落1.2個百分點，而M2與M1剪刀差大幅走闊，意味實體經濟活躍度下降。

【同場加映】溫股知新：成功把握趨勢 減磅先考智慧

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撰文：林衛

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