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【券商點睇】受惠中國特色估值體系構建 華潤燃氣估值被低估

股樓投資 12:39 2022/12/13

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興業證券指出，上半年華潤燃氣（01193）實現天然氣平均售價每平方米3.55元（人民幣，下同），較去年同期增長0.78元；實現天然氣平均採購價格每平方米3.1元，較去年同期增長0.91元，價差比同期降至每平方米0.45元。該行認為，下半年公司順價情況或將有所好轉，毛差環比將有所改善，2023年將表現更佳。

【同場加映】青姐話：超級議息周 財息難兼收

截至6月底，公司手持現金達到95.22億港元，平均貸款利率2.6%，擁有銀行未動用融資額409.1億港元，有力支持公司拓展經營範圍，大力發展綜合服務和綜合能源業務。上半年，公司來自綜合服務營業收入13.7億港元，按年增長81.5%，分類業績5.6億港元，按年增長157.4%。

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁

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興業證券認為，華潤燃氣在綜合服務業務和綜合能源項目布局思路清晰，且有相對同行更優秀的發展基礎和更廣闊的發展空間，有助於拓寬公司未來發展道路。受益於經濟復甦及中國特色估值體系構建，明年優質央企國企港股將有望價值重估，維持「買入」評級，給予目標價44.79港元，相當於明年預測市盈率13倍。

【同場加映】溫股知新：成功把握趨勢 減磅先考智慧

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撰文：林衛

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華潤燃氣（01193） 港股 買入 目標價

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