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【全球首富】福布斯：馬斯克受累Tesla股價「腰斬」失去全球首富地位　LVMH主席取而代之

股市 11:14 2022/12/13

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【全球首富】福布斯：馬斯克受累Tesla股價「腰斬」失去全球首富地位　LVMH主席取而代之

據《福布斯》統計，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克失去了全球首富地位，取而代之的是LVMH主席兼行政總裁Bernard Arnault。Tesla周一股價再跌6.3%，今年來累跌逾五成，股份跌幅主要集中於馬斯克公布以440億美元收購Twitter（美：TWTR）後出現。

根據《福布斯》實時數據，Bernard Arnault家族身家為1862億美元，馬斯克則為1813億美元。

馬斯克的身家與Tesla股價息息相關

馬斯克的身家與Tesla股價息息相關，過去兩年Tesla股價急升逾10倍，帶挈馬斯克身家的水漲船高。根據FactSet數據，馬斯克擁有Tesla股份約14.11%，同時持有超過40%的SpaceX股份。

據美證交會文件顯示，Arnault擁有LVMH股份投票權逾60%；今年來，LVMH股價僅跌1.5%。

相關文章：【TSLA】內媒︰馬斯克擬任命中國籍朱曉彤為Tesla全球CEO

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編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla SpaceX Twitter

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