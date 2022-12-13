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【鍍金鏡片】大學研黃金納米塗層　戴口罩時眼鏡不再起霧？

科技 11:45 2022/12/13

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雖然黃金屬於昂貴材料，但黃金納米塗層所需要用到的黃金份量極少，因此不會增加太多價格成本。（ETH Zurich）

對於佩戴眼鏡的人士來說，戴口罩時大都曾遇上眼鏡起霧的情況，而影響了視野的清晰度。蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）有研究團隊開發了一種黃金納米塗層，能吸收大量紅外線輻射將鏡片玻璃加熱到攝氏7.7度以上，使眼鏡在潮濕的環境下也不會起霧。

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有別於傳統的加熱方法，是利用親水分子（Hydrophilic Molecules）將水散開，從而防止水凝結；黃金納米塗層的加熱原理，是將10納米厚的黃金塗層夾在鏡片的氧化鈦層之間，通過折射的方式放大加熱效果，同時亦保護黃金免受磨損。

黃金用量極少

研究人員指出，這設計在溫暖的天氣下也不會導致過熱，因為它可以防止輻射到達鏡片的另一側。此外，他們所使用的技術也是工業用的製作塗層技術，例如在無塵室中進行真空蒸鍍（Vacuum-based Vapor Deposition），因此企業即使採用該技術也無需改造其現有生產線。

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研究人員又提到，雖然黃金屬於昂貴材料，但黃金納米塗層所需要用到的黃金份量極少，因此不會增加太多價格成本。再者，該技術的應用也不限於眼鏡，甚至可在汽車的擋風玻璃上使用。

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責任編輯：陳卓賢

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