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英10歲男童為救陌生兒童 勇跳冰湖不幸身亡

環球社會熱點 11:00 2022/12/13

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英國氣溫急劇轉冷，部分地區更低見零下15度。伯明翰周日（11日）發生意外，有4名男童墜入寒冷冰湖，造成3死1人危殆。據家屬透露，其中一名10歲男童是為救另外3人而跳湖，可惜不幸身亡。

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英媒報道，有3名來自同一家庭的男童在伯明翰Solihull社區的Babbs Mill湖冰面上玩耍。其中一人的腿部被困於冰面，其餘兩名男童想救他，但同樣遇困。

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意外發生後，10歲男童約翰遜（Jack Johnson）的家人夏洛特（Charlotte McIlmurray）於社交媒體發文，透露約翰遜本身並不認識其餘3名男童，是為拯救他們而跳落冰湖。

夏洛特指約翰遜事發時看到其中一名男童墜落冰層，就跑過去嘗試拯救他們，形容約翰遜是為了拯救3個陌生的小男孩而死。

據悉，4名男童困於冰湖10至15分鐘。當地事發時的溫度為攝氏1度，而前一晚的氣溫更僅得攝氏零下3度。

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英媒引述當地一名居民指，男孩祖父與在場居民已經隨即從寓所跑到事發冰湖救人。首名到達現場的警員更拼命嘗試衝破冰層救人，其後出現低溫症狀要送院治療。

當局救出4名男童後即場為他們急救，並送院搶救。可惜約翰遜與其餘兩名男童回天乏術，至於另外一名6歲男童入院留醫後情況仍危殆。

晚上約有250名居民參與悼念儀式，燃點燭光紀念3名逝世男童，並有8名警員到現場獻花。

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責任編輯：鄭錦玲

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