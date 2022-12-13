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【虛擬替身】Meta推「虛擬替身商店」　提供《怪奇物語》、Prada等服飾選擇

科技 10:48 2022/12/13

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Meta與各家高級時裝品牌、足球球會及Netflix大熱劇集合作，在虛擬替身商店提供個性化的服飾。（Meta）

WhatsApp上周推出「虛擬替身」功能（Avatars），讓用戶自訂表情及動作等個人化設計，來表達自己的不同反應和情感。為進一步優化用戶體驗，Meta宣布於亞太區包括香港推出「虛擬替身商店」（Avatars Store），為虛擬替身提供更多著名影集和品牌服飾選擇。

【WhatsApp新功能】WhatsApp推出「虛擬替身」　自訂表情及動作

夥Netflix、利物浦  提供標誌性服飾

Meta與各家高級時裝品牌、足球球會及Netflix大熱劇集合作，在虛擬替身商店提供個性化的服飾，讓用戶購買Prada及Thom Browne的高級時尚服飾、美國街頭服飾品牌Madhappy和DressX、利物浦足球會的球衣，以及Netflix熱門劇集《魷魚遊戲》（Squid Game）和《怪奇物語》（Stranger Things）的標誌性服飾等。

【元宇宙】Sony推VR動作捕捉裝置　藉感應器創建虛擬化身

Meta虛擬替身及身份產品管理總監Amanda Jefson表示，元宇宙內的身份需反映現實世界的多樣性，現時用戶已可享用超過5,000萬億的虛擬替身個性化組合，但Meta仍會提供更多為虛擬替身進行個性化打扮的方式，讓用戶展示他們對足球、音樂、美食、時尚、舞蹈或電影等興趣的熱愛，在平台上發揮創意表達自己。

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責任編輯：陳卓賢

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