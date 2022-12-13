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英國錄12年來最冷一日 蘇格蘭低見零下15度

環球社會熱點 10:51 2022/12/13

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北半球邁入冬季之時，英國迎來氣溫驟降。當地多個地區溫度忽然明顯下跌並開始降雪，氣象局發出風雪及結冰警告，交通亦大受影響。蘇格蘭的最低氣溫更是降至攝氏零下15.7度，創下自2010年後單日最冷紀錄。

英國10月恢復經濟增長 衰退仍料將至 【下一頁】

英國廣播公司報稱，當地於周一（12日）迎來今年暫時最冷的一天，蘇格蘭及英格蘭東南與東部出現大範圍降雪，嚴重影響道路﹑鐵路及航空交通。同日，由康沃爾郡（Cornwall）至蘇格蘭高地（Scottish Highlands）的學校亦需停課。

氣象局（Met Office）針對英國大多數地區發出新一輪黃色風雪及結冰警告，並維持至周二（13日）早上。蘇格蘭及英格蘭東北部的天氣警告則維持至周四中午（15日）。

蘇格蘭錄得當地逾10年來最寒冷的12月，其中阿伯丁郡（Aberdeenshire）氣溫最低，只有攝氏零下15.7度。威爾士最低氣溫為攝氏零下8.8度，北愛爾蘭為攝氏零下8.7度，而英格蘭則為攝氏零下9.7度。

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受風雪及結冰天氣影響，英國機場周一合計超過140班航班取消，倫敦近郊的4個機場成為重災區。英格蘭東部及東南部鐵路亦有嚴重延誤，大量班次取消。當地鐵路營運商東南鐵路（Southeastern Railway）建議旅客取消周二清早出行，容許公司先檢查路軌及線路安全。

道路交通亦同受影響，據悉兩大主要高速公路M25及M11出現嚴重擠塞，有車輛被通宵堵塞在路上超過8小時。

氣象局預計寒冷天氣將維持整周，氣溫相信不會在短時間內回溫，多數地區亦繼續有風雪及結冰，大多數英國民眾的生活將被影響。氣象局估計本周後期英國可能降雪量增加，如氣溫回升將可能有明顯降雨。

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責任編輯：吳漢培

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