【放寬防疫】李家超宣布取消安心出行後　邊個地方需要疫苗通行證？　盧寵茂下午3時主持疫情簡報會

▲ 【放寬防疫】李家超宣布取消安心出行後 邊個地方需要疫苗通行證？

安心出行正式取消，特首李家超周二（13日）出席行政會議前會見記者，宣布周三（14日）起不需要掃瞄安心出行，亦將取消「黃碼」，然而部分指定處所會保留疫苗通行證要求，例如食肆。

李家超稱，日後確診者為「紅碼」，而包括入境人士在內所有無確診人士均為「藍碼」，可以參與正常活動。李家超提到，分析數據後，認為輸入個案風險較低，故取消「黃碼」不會增加社區感染風險。

李家超：非常支持內地防疫措施

有傳本港與內地通關已有具體時間表，最快可在明年1月上旬實行。李家超稱，當局目標是要盡快與內地通關，但仍須按實際情況推進。李家超強調，非常支持內地防疫措施，期望可達到預期效果，作出有利安排，重申第一階段仍會關注加大過關配額。

另外，醫務衛生局局長盧寵茂將於下午3時主持疫情記者會，講解有關防疫措施最新發展。

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編輯：李哲毅

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