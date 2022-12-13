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【放寬防疫】李家超宣布取消安心出行後　邊個地方需要疫苗通行證？

Hot Talk 10:38 2022/12/13

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【放寬防疫】李家超宣布取消安心出行後　邊個地方需要疫苗通行證？

特首李家超周二（13日）出席行政會議前會見記者，宣布周三（14日）起不需要掃瞄安心出行，亦將取消「黃碼」，然而部分指定處所會保留疫苗通行證要求，例如食肆。

李家超稱，日後確診者為「紅碼」，而包括入境人士在內所有無確診人士均為「藍碼」，可以參與正常活動。李家超提到，分析數據後，認為輸入個案風險較低，故取消「黃碼」不會增加社區感染風險。

有傳本港與內地通關已有具體時間表，最快可在明年1月上旬實行。李家超稱，當局目標是要盡快與內地通關，但仍須按實際情況推進。李家超強調，非常支持內地防疫措施，期望可達到預期效果，作出有利安排，重申第一階段仍會關注加大過關配額。

另外，醫務衛生局局長盧寵茂將於下午主持記者會講解有關防疫措施最新發展。

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編輯：李哲毅

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港股 疫苗通行證 李家超

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【取消安心出行】安心出行及黃碼周三起取消　本港零售及餐飲股反彈　周大福升3%　莎莎升逾8%破頂

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