  • 14°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證

Hot Talk 16:15 2022/12/13

分享：

分享：

【放寬防疫】李家超宣布取消安心出行後　邊個地方需要疫苗通行證？

安心出行正式取消，特首李家超周二（13日）早上出席行政會議前會見記者，宣布周三（14日）起不需要掃瞄安心出行，亦將取消「黃碼」，然而部分指定處所會保留疫苗通行證要求，例如食肆。

醫務衛生局局長盧寵茂周二下午主持疫情記者會時，提到處所由周三起不用再張貼安心出行二維碼，強調疫苗通行證仍是重要措施，可鼓勵市民加快接種疫苗。

盧寵茂認為，疫苗通行證與安心出行並不是絕對掛勾，市民可利用安心出行App 顯示疫苗通行證功能，也可以利用智方便、醫健通、手機截圖等出示疫苗通行證。

疫苗通行證會不設日落條款 無意取消安心出行程式

對於疫苗通行證會否設日落條款，以至三針封頂，盧寵茂認為，病毒不斷轉變，醫學界也在持續尋找更好預防方法，不斷發展更有效疫苗，例如二價疫苗，強調無所謂日落條款，認為病毒演變方向不屬可控範圍。

安心出行自2020年底推出後，總計有40個更新版本，盧寵茂強調，程式對抗疫有貢獻，只是今次撒銷掃描二維碼作用，「程式不會取消，（市民）可以用其他功能」，例如疫測碼、核酸檢測碼等。

減少住宅強檢 收窄定期核酸檢測行業

盧寵茂指，當局會減少發出住宅強檢通告，改為社區派發快速抗原測試（RAT）包，同時收窄須定期核酸檢測的行業，日後只針對醫管局、安老院、殘疾人士院舍員工，其他行業無須再作定期核酸檢測，但學生每日快測措施維持不變。另外會取消電子手環。

為配合內地政策，政府周三起撒銷香港前往內地、澳門的特別核酸檢測安排，即無須再於深圳灣口岸、港珠澳大橋及機場進行離港前的快速核酸檢測，出境人士只須持有離境前48小時的陰性證明即可過關。

盧寵茂：輸入個案風險較社區低

盧寵茂指，為平衡香港經濟發展，決定取消入境首3日黃碼措施，入境人士到港當日（第零天）在機場進行核酸檢測，第二天再作核酸檢測，以及每日快測至第5天。

盧寵茂稱，3日黃碼是針對入境人士措施，過去1個月海外以及台灣抵港人士陽性比率約3.8%，機場檢測發現了2.2%，意味約1.6%入境人士是進入社區才被發現陽性，較社區檢測的2.5%陽性比率更低，雖然入境人數流量增加，年日輸入個案由200宗升到800多宗，但升幅穩定，輸入個案佔香港確診人數比例約1成，而過去7日移動平均只有5%。

李家超：非常支持內地防疫措施

李家超今早稱，日後確診者為「紅碼」，而包括入境人士在內所有無確診人士均為「藍碼」，可以參與正常活動。李家超提到，分析數據後，認為輸入個案風險較低，故取消「黃碼」不會增加社區感染風險。

有傳本港與內地通關已有具體時間表，最快可在明年1月上旬實行。李家超稱，當局目標是要盡快與內地通關，但仍須按實際情況推進。李家超強調，非常支持內地防疫措施，期望可達到預期效果，作出有利安排，重申第一階段仍會關注加大過關配額。

相關文章：【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察

【取消安心出行】安心出行及黃碼周三起取消　本港零售及餐飲股反彈、六福莎莎破頂

【澳門防疫】澳門12.12起入公共場所毋須掃碼　僅4類場所須出示健康碼　餐飲聚會不限人數

編輯：李哲毅

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

開啟hket App，閱讀全文
港股 疫苗通行證 李家超
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】取消安心出行、多隻零售餐飲股升逾一成　芯片股尾市炒上　恒生指數升132點（不斷更新）
【港股市況】取消安心出行、多隻零售餐飲股升逾一成　芯片股尾市炒上　恒生指數升132點（不斷更新）
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【香港經濟】陶冬專訪：香港經濟「病來如山倒，病去如抽絲」　港樓明年上半年跌幅未必少
【香港經濟】陶冬專訪：香港經濟「病來如山倒，病去如抽絲」　港樓明年上半年跌幅未必少
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【富力2777】富力半日跌14%、創始人張力被控提供回扣遭通緝　富力：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　美團ADR阿里美股低港股2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌80點　美團ADR阿里美股低港股2%（不斷更新）
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
【放寬防疫】取消安心出行後　那裡仍需疫苗通行證？　盧寵茂提醒：可手機截圖出示疫苗證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款