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【放寬防疫】取消安心出行後　邊個地方需要疫苗通行證？　盧寵茂提醒不一定用安心出示疫苗證（不斷更新）

Hot Talk 15:31 2022/12/13

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【放寬防疫】李家超宣布取消安心出行後　邊個地方需要疫苗通行證？

安心出行正式取消，特首李家超周二（13日）出席行政會議前會見記者，宣布周三（14日）起不需要掃瞄安心出行，亦將取消「黃碼」，然而部分指定處所會保留疫苗通行證要求，例如食肆。

【15：45】盧寵茂指，安心出行自2020年底推出後，總計有40個更新版本，強調程式對抗疫有貢獻，只是今次撒銷掃描二維碼作用，「程式不會取消，（市民）可以用其他功能」，例如疫測碼、核酸檢測碼等。

【15：30】為配合內地政策，周三起撒銷香港前往內地、澳門的特別核酸檢測安排，即無須再於深圳灣口岸、港珠澳大橋及機場進行離港前的快速核酸檢測，出境人士只須持有離境前48小時的陰性證明即可過關。

盧寵茂指，當局會減少發出住宅強檢通告，改為社區派發快速抗原測試（RAT）包，同時收窄須定期核酸檢測的行業，日後只針對醫管局、安老院、殘疾人士院舍員工，其他行業無須再作定期核酸檢測，但學生每日快測措施維持不變。另外會取消電子手環。

【15：25】盧寵茂稱，3日黃碼是針對入境人士措施，過去1個月海外以及台灣抵港人士陽性比率約3.8%，機場檢測發現2.2%，意味約1.6%入境人士是進入社區才發現陽性，較社區檢測的2.5%陽性比率更低，雖然入境人數流量增加，年日輸入個案由200宗升到800多宗，但升幅穩定，輸入個案佔香港確診人數比例約1成，而過去7日移動平均只有5%。

盧寵茂指，為平衡香港經濟發展，決定取消入境首3日黃碼措施，入境人士到港當日（第零天）在機場進行核酸檢測，第二天再作核酸檢測，以及每日快測至第5天。

【15：20】盧寵茂指，疫苗通行證與安心出行並不是絕對掛勾，市民可利用安心出行App 顯示疫苗通行證功能，也可以利用智方便、醫健通、手機截圖等出示疫苗通行證。

【15：15】醫務衛生局局長盧寵茂主持疫情記者會，講解有關防疫措施最新發展，提到處所由周三起不用再張貼安心出行二維碼，強調疫苗通行證仍是重要措施，可鼓勵市民加快接種疫苗。

李家超：非常支持內地防疫措施

李家超今早稱，日後確診者為「紅碼」，而包括入境人士在內所有無確診人士均為「藍碼」，可以參與正常活動。李家超提到，分析數據後，認為輸入個案風險較低，故取消「黃碼」不會增加社區感染風險。

有傳本港與內地通關已有具體時間表，最快可在明年1月上旬實行。李家超稱，當局目標是要盡快與內地通關，但仍須按實際情況推進。李家超強調，非常支持內地防疫措施，期望可達到預期效果，作出有利安排，重申第一階段仍會關注加大過關配額。

相關文章：【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」　僅需3天家居監察

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編輯：李哲毅

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港股 疫苗通行證 李家超

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