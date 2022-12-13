▲ 【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢 幣安過去24小時淨流出9.02億美元

有外電引述知情人士指，美國司法部多位檢察官對於是否推遲開展針對全球最大加密/虛擬貨幣交易所幣安（Binance）的長期刑事調查存在分歧，參與此案的至少六名聯邦檢察官中的一些人認為，已經收集到的證據證明，有理由對幣安採取積極行動，包括對創始人趙長鵬（CZ）等個別管理層提起刑事訴訟，但部分檢察官則認為需要時間來審查更多證據。

幣安近期傳出一系列負面消息，加上投資者對存放在中心化交易所資金越來越謹慎，根據區塊鏈平台Nansen數據，過去24小時內，幣安（Binance）淨流出量（即移出及存入交易所的資產價值差距）達到 9.02 億美元。

美司法部調查幣安是否涉無證匯款、共謀洗錢等

外電引述消息指， 美國司法部的幣安調查涉及三個辦公室檢察官，包括洗錢及資產追回科（MLARS）、華盛頓西區美國檢察官辦公室及全國加密貨幣執法小組。司法部規定，針對金融機構的洗錢指控必須得到 MLARS 負責人批准，消息人士稱，進一步調查或須得到其他兩個辦公室管理層以及更高級別的司法部官員簽署。

美國司法部正在調查幣安是否涉無證匯款、共謀洗錢及違反刑事制裁，但尚未做出最終控罪決定，而且最終司法部可以對幣安及其高管提出起訴，通過談判達成和解，或者在不採取任何行動的情況下結案。

幣安發出審計報告 但被批評文件範圍狹窄

幣安上周發布來自審計公司 Mazars開出報告，聲稱其比特幣 （ BTC ） 儲備被超額抵押，「Mazars 觀察到幣安控制資產超過其平台總負債的100%」。然而有行業專家批評該文件範圍狹窄。

賓夕法尼亞大學沃頓商學院財務會計講師 Francine McKenna 認為，該評估並非官方審計，Mazars只是根據從管理層獲得列表，對每個公鑰地址的餘額進行了比較，他們沒有比較獨立銀行、託管人或存款機構的任何餘額。

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編輯：李哲毅