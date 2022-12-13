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【新股IPO】內地最大燃料電池製造商北京億華通科技通過上市聆訊　據報集資額約7.8億元、料2025年前仍錄淨虧損

新股IPO 15:25 2022/12/13

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【新股IPO】內地最大燃料電池製造商北京億華通科技通過上市聆訊　料2025年前仍錄淨虧損

內地最大燃料電池製造商億華通科技通過上市聆訊，國泰君安及智富為聯席保薦人。億華通科技上半年淨虧損擴大2.42倍至5978.2萬元（人民幣，下同），收入按年增1.28倍至2.69億元。億華通科技指，因行業仍處早期階段，加上面對商業化及疫情風險，料2025年前仍錄淨虧損。

據外電知情人士下消息指，億華通正作預路演，集資額料1億美元（折合約7.8億元）。億華通A股（滬：688339）全日跌0.6%，報83.41元人民幣。

以收入劃分，燃料電池系統銷售按年增1.51倍至2.55億元；部件銷售按年跌34.6%至365.9萬元；技術開發服務按年增59.6%至772.1萬元；以銷售其他測試設備等收入則按年跌48.7%至306.6萬元。

預計集資所得將作未來3年研發

截至12月5日，集團燃料電池系統已為內地2700輛汽車提供動力。集團上半年銷量519套燃料電池系統系統；銷售功率輸出為51,140kW，均價為4980元，集團解釋均價下跌因市場競爭激烈；生產規模擴大以致成本下降及技術改良帶動功率密度增加。

億華通預計集資所得將作未來3年研發，如新一代系統研發平台、招聘研發人員及擬於日本設海外研發項目；推廣及多渠道營銷；以及一般營運用途。

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