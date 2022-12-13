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ESG領袖峰會：共促香港發展 邁向可持續未來

都會情報 10:20 2022/12/13

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社會企業研究院將於2023年與香港復康力量合辦【ESG領袖峰會：共促香港發展 邁向可持續未來】。峰會匯聚多位上市公司CEO、企業高管、 社企、非牟利機構等行業領袖, 推動社會創新貢獻力量。

時間：2023年1月19日上午10時30分至下午12時30分 （登記：9時30分）
地點：香港會議展覽中心 演講廳 2(灣仔港灣道入口)

屆時將有特別禮遇：出席者在峰會後將獲得【ESG一匯通支持者】證書，表彰所有參與者提倡及支持ESG，並獲入編在線上【ESG領袖名錄】。

挑戰與機遇——2023+ 香港社會經濟展望
張炳良教授，GBS, JP —— 香港教育大學研究講座教授

下一個風口: 合作共贏
黃家和先生，BBS，MH —— 香港品質保證局副主席

張益麟先生， MH —— 香港青年工業家協會榮譽會長

吳宏增先生 —— 香港社會企業總會會長

主持：趙立基先生—— 香港復康力量總幹事 ﻿

香港未來的ESG經濟圈
季暉女士—— 麥振興律師事務所合夥人

林忠澤先生—— 庫瓦有限公司共同創辦人暨執行長

劉家駿先生—— 南豐集團業務創新及共享價值主管

閉幕及鳴謝辭
【輪椅羽壇一哥 陳浩源先生MH】

(特約)

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