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【ETF】南方東英推兩加密貨幣ETF　涉追蹤比特幣及以太幣ETF將於周五上市

股市 10:16 2022/12/13

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【ETF】南方東英推兩加密貨幣ETF　涉追蹤比特幣及以太幣ETF將於周五上市

南方東英資產管理推出兩隻加密貨幣ETF，分別是FA南方比特幣 （03066） 及FA南方以太幣 （03068） 。兩者均通過主要投資於芝商所的比特幣期貨和以太幣期貨，採取主動投資策略，實現長期資本增長為目標，而兩者並不直接投資於比特幣和以太幣，因此其ETF價格或與現貨價出現偏離。

兩隻加密貨幣ETF首次發行日期為周四（15日），並將於周五（16日）於聯交所上市及開始交易。同時，它們將由今（13日）上午9時正至明日（14日）下午4時正初始只發售予參與交易商。屬零售投資者的一級市場投資者只可透過參與交易商或已在參與交易商開設賬戶的證券經紀提交增設要求或贖回要求。

另外，兩隻加密貨幣ETF每手交易數量均為100個單位，全年經常性開支比率為2%，股息分派政策由基金經理酌情決定，但目前基金經理不打算向單位持有人進行任何分派。

南方東英資產管理提到，兩隻子基金並不直接投資於比特幣和以太幣，概無保證子基金將會達致其投資目標。同時亦提醒比特幣和以太幣極高波動風險。因此，兩隻ETF價值可能會迅速下降，包括下跌至零。投資者應準備可能損失其全數投資。

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