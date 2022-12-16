【Bitcoin ETF】南方東英比特幣、以太幣期貨ETF首掛　起始吸資5.7億港元、提價格「歸零」風險　港交所表示歡迎

▲ 【ETF】南方東英推兩加密貨幣ETF 涉追蹤比特幣及以太幣ETF將於周五上市

港府10月底發布虛擬資產政策宣言，同步宣布容許發行加密貨幣ETF，讓散戶更易入場參與。南方東英在個半月內獲「開綠燈」，發行FA南方比特幣 （03066） 及FA南方以太幣 （03068） ，為亞洲首批與加密貨幣掛鈎的ETF，當中FA南方以太幣更是全球首家以太幣ETF。南方東英表示，3066和3068分別獲得5,389萬美元和1,974萬美元的初始投資，折合相當於共5.7億港元。

證監會指引下，香港掛牌的加密貨幣ETF只可以投資在認可傳統交易所的期貨合約，南方東英所發行的兩款ETF都是投資在芝商所（CME）的比特幣期貨和以太幣期貨，意味產品不會直接投資於比特幣和以太幣。

3066開市報7.77元，而3068開報7.77元，兩者首20分鐘交易慢熱，3066成交額43萬元，3068則未達10萬元。兩者每手單位100個，每手入場費不足800元。

南方東英：以太幣、比特幣極波動 或迅速「歸零」

南方東英表示，兩款加密幣期貨ETF都會採取主動投資策略，以實現長期資本增長為目標，但提醒其ETF價格或與現貨價可能出現偏離。產品全年經常性開支比率為2%，股息分派政策由基金經理酌情決定，但目前基金經理不打算向單位持有人進行任何分派。

南方東英資產管理提到，兩隻子基金並不直接投資於比特幣和以太幣，概無保證子基金將會達致其投資目標。同時亦提醒比特幣和以太幣極高波動風險。因此，兩隻ETF價值可能會迅速下降，包括下跌至零。投資者應準備可能損失其全數投資。

港交所歡迎首批加密資產ETF上市

港交所 （00388） 歡迎亞洲首批加密資產ETF上市，進一步擴大其產品生態圈，為香港及國際投資者提供更多選擇。香港交易所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，今天上市的兩隻加密資產ETF，為香港日益豐富多元的交易所買賣產品生態圈錦上添花。這些新産品將首次在亞洲為投資者提供參與數碼資產投資的機會，亦反映了當局對數碼經濟的關注和市場的需求。港交所期待在未來幾個月將迎來更多主題式 ETF 和數碼資產新產品。

此外，香港交易所買賣產品（ETP，包括ETF和槓桿及反向產品）今年首十一個月的平均每日成交金額為118億元，較去年同期的78億元大增50%，反映ETP愈來愈受投資者歡迎。截至2022年11月，於香港交易所上市的ETP共有168隻，市值達3,735億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

相關文章：

【新股IPO】新ETF發行商進場 潘渡今日推兩款主動型ETF、投資區塊鏈和創新主題

香港研引入虛擬資產ETF 惟需瞭解相關風險

【槓桿ETF】南方東英推新槓桿產品追縱A股券商股 每手入場費約780元

編輯：姚卓然