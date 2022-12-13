▲ 【投行裁員】高盛據報擬裁員至少400人 零售銀行部成重災區

彭博引述消息人士報道，高盛（美：GS）計劃多裁員至少數百人，並重組其消費者銀行業務，為明年的經濟不確定性做準備。消息人士透露，高盛正在起草計劃，從虧損的零售銀行業務裁員至少400人，而計劃仍在敲定之中。高盛執行長David Solomon曾表示，他正在調低公司在消費者銀行業務方面的野心。最新的動作表明，公司的裁員超出了年度末位淘汰的範圍，而這是幾個月前的重點。

他最近還表示，正在評估其他業務部門，以管理員工數量和控制成本。「我們已經啟動了某些降低開支的計劃，但見效還需要一些時間。最終，我們將保持靈活，我們將調整公司規模以反映機遇」。

在Solomon的領導下，高盛進入併購領域，做大核心華爾街之外的業務，更打造成一家更加多元化的公司，這導致員工數量的激增。該行今年第三季度的員工人數超過4.9萬人，自2018年底以來增長了34%。不過，該行沒有透露消費者業務部門有多少員工。

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編輯：姚卓然

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