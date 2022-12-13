互聯互通優化金融對外開放

在歷史的長河中，我們時而順流而下，時而逆流而上，但奔湧向前的方向始終不變，中國經濟亦是如此。以互聯互通為橋樑提升高水準金融對外開放水準，打造人民幣資產新高地。未來，中國經濟將繼續以開放求發展，積極把握有利因素，主動創造比較優勢，將自身經濟發展與區域乃至全球經濟的發展緊密聯繫，做到包容普惠、互利共贏的人間正道。

儘管在百年未有之大變局中，全球化逆流的聲音此起彼伏，但中國金融對外開放始終堅持「走出去、融進去」與「引進來、留下來」的理念沒有變，中國以開放謀發展、開新局的決心與信心也從未動搖。對外積極的態度與穩中向好的基本面，吸引了外資的青睞。根據IIF數據，疫情爆發後至今，共有1217億美元流入中國股票市場，與新興市場553億美元股票市場資金流出形成鮮明對比。根據Wind數據，今年北向資金已經流入771.01億元人民幣，外資持股市值占流通A股市值3.5%。根據中國商務部數據，在直接投資領域，今年上半年實際使用外資金額1123.5億美元，同比增長21.8%。國際資金的持續流入，是全球投資者對於中國經濟相對優勢的充分肯定。

互聯互通機制可以促進「引進來」與「走出去」雙向開放的相輔相成，幫助金融服務實體經濟發展觸及更多的領域與更深的層次，是形成優質人民幣資產的重要助推器。一方面，擴大「引進來」的資源，大力支持中國企業快速發展過程中的融資需求，進一步降低企業融資成本，特別是中小微企業的融資需求；另一方面，便利「走出去」的企業，大力支持國內企業與資本開拓海外市場，不僅促進企業拓寬境外融資管道，而且也提高中國資本全球配置的能力。多方位提升金融市場互聯互通程度，以現有的互聯互通機制為基石，拓寬跨境雙向投融資管道，完善滬深港通、債券通、跨境理財通、基金互認等已有的互聯互通管道，擴大現有的股票、債券產品標的範圍，拓寬合資格機構進行跨境投資的空間，不僅擴大境內資金在香港的投資管道，而且有效引入國際資金參與內地資本市場，引導金融資本進一步流向新經濟領域。同時，以粵港澳大灣一體化發展為前沿，在橫琴、前海、南沙等重點區域內先行先試，在現有成果基礎上對一些新制度、新政策、新模式進行嘗試和突破，促進金融制度改革與產品創新，推進大灣區內金融產業共融共強，建設高水準對外開放門戶。

責任編輯︰梁浩碩