【港股市況】ATM早段轉升　濠賭股造好　恒生指數低開5點後向好（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早輕微低開。ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.1%，富力地產 （02777） 跌一成，恒指低開5點，開報19458點，科指跌0.6%，報4167點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：04】大市升幅擴大至百點，恒指報19585點，升122點，科指升0.9%，報4229點。美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升1%。

【10：00】【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」 僅需3天家居監察

【09：56】嗶哩嗶哩 （09626） 跌近半成，至於快手 （01024） 則升逾5%。

【09：51】平安好醫生 （01833） 破頂高見34.2元後倒跌3%，阿里健康 （00241） 跌逾3%，京東健康 （06618） 跌逾1%。

【09：48】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升逾2%。另外，永利 （01128） 升0.6%，美高梅 （02282） 升2%，澳博 （00880） 升逾1%，新濠 （00200） 升2%。

【09：47】重磅傳統藍籌方面，滙豐 （00005） 偏軟跌0.5%，友邦 （01299） 升近0.1%，中移動 （00941） 升0.1%，港交所 （00388） 跌0.4%。

【09：45】正榮地產 （06158） 股價升兩成，高見0.62元。

【内房危機】正榮：正啟動境外債務籌備工作 積極申請保交付專項借款

【09：44】港股開市後轉升約40點，報19504點，科指跌近0.1%，報4190點。

【09：42】本港地產股向上，恒地 （00012） 升0.4%，新地 （00016） 升1%，新世界 （00017） 升逾4%，信置 （00083） 升0.9，長實 （01113） 則偏軟跌0.3%。

【09：37】美團 （03690） 早段升逾1%，騰訊 （00700） 升近0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。

【09：33】山東新華製藥 （00719） 再升三成，破頂高見17元。

【藥股】山東新華製藥藥品獲納入《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》

【09：31】平安好醫生 （01833） 升半成，阿里健康 （00241） 升逾3%，京東健康 （06618） 升2%。

【09：26】【新股IPO】上美2145及思派健康314現正招股 孖展暫錄745萬及830萬元、均未足額認購

【09：25】德信中國 （02019） 擬以先舊後新方式配售2.68億股，每股作價0.881元，比上日收市價折讓約19.91%，淨籌2.308億元，德信中國低開近12%，開報0.97元，成交2.39億元。

【09：22】ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.1%，富力地產 （02777） 跌一成，恒指低開5點，開報19458點，科指跌0.6%，報4167點。

【09：13】期指開報19456點，升14點。

【08：49】華夏文化科技（001566）、坤集團 （00924） 開市前公布短暫停牌，其中，坤集團表示以待發佈將由根據公司收購及合併守則刊發構成公司內幕消息的公告。

【08：49】中國資源交通 （00269） 、普甜食品 （01699） 今早復牌。

【08：44】恒指黑期跌約1點，報19429點，道指期貨跌14點，報34255點。

【08：17】【富力2777】富力集團創始人張力被控提供回扣遭通緝 集團：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）

【08：08】【新股IPO】業聚醫療6929今日起招股 一手入場費約4444元

【08：03】【新股IPO】美皓集團1947以0.84元下限定價 超購約40倍、一手中籤率為6.14%（附分配結果連結）

【07：50】【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份1405招股 一手入場費約5050元

【07：45】港股ADR收報19328點，跌135點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報47.36元，較港收市價低0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報314.45元，較港收市價低3.15元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.88元，較港收市價低1.47元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】紐約聯儲銀行公布的調查結果顯示，美消費者通脹預期降，11月一年期通脹預期按月下降0.7個百分點，至5.2%，為2021年8月以來新低；三年期通脹預期按月下跌0.1個百分點，至3%。企業併購消息利好，道指升528點，報34008點；標指升56點，報3990點；納指升139點或1.26%，報11143點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

責任編輯︰梁浩碩