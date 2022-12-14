【恒指夜期+ADR】夜期曾升479點越2萬關　收市倒跌24點（不斷更新）

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美國通脹放緩為重大利好消息，聯儲局加息步伐亦有望放緩，減低息口壓力，刺激股市表現，夜期一度急升479點，高見20168點，不過部份資金在儲局今晚議息前獲利，夜期收市跌24點，收報19665點，可以預期短綫股市仍波動。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 178.50 -0.3% 騰訊ADR 319.14 +0.2% 滙豐ADR 47.97 +0.6% 阿里巴巴美股 88.83 +0.5%

北水續錄得16.6億元淨流入，但流入額度較昨日顯著回落。美團 （03690） 錄得3.6億元淨流入，華虹半導體 （01347） 及比亞迪 （01211） 分別有2.6及2.2億元淨流入；淨流出方面，恒生中國ETF （02828） 錄得6.1億元淨流出，騰訊 （00700） 及中移動 （00941） 分別錄得2.5及1.5億元淨流出。

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取消安心出行、多隻零售餐飲股升逾一成 恒生指數升132點

港股升逾百點。李家超宣布取消安心出行後，本地零售、餐飲股造好，莎莎 （00178） 、譚仔 （02217） 、稻香 （00573） 、太興 （06811） 升逾一成。中國據報斥1萬億元人幣促芯片發展，芯片股尾市炒上，中芯國際 （00981） 升逾9%，華虹半導體 （01347） 升逾17%，恒指低開5點，其後走勢向上，曾升近250點，高見19707點，恒生指數全日升132點，收報19596點，成交1240.9億元。科指升0.7%，報4223點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 86.80 +2.1 +34 18 美團 179.00 +2.1 +26 -38 新地 106.30 +5.4 +12 12 石藥 8.20 -4.3 -5 14 京東 228.00 -0.9 -5 -165 創科實業 92.05 -3.1 -7 19

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌24點，收報19665點

【23：07】美CPI數據放緩夜期急升408點

【18：35】原定周四（15日）舉行的中央經濟工作會議因疫情延遲召開，恒指夜期跌119點，報19570點。

【18：35】【中國經濟】彭博：中央經濟工作會議將延遲召開 恒指夜期即跌172點

【16：10】本地零售、餐飲股造好，莎莎 （00178） 、譚仔 （02217） 升逾14%、稻香 （00573） 升一成、太興 （06811） 升逾11%、翠華 （01314） 升逾4%，周大福 （01929） 升3%，六福 （00590） 升半成，大家樂 （00341） 升逾7%，大快活 （00052） 升逾8%。芯片股尾市炒上，中芯國際 （00981） 升逾9%，華虹半導體 （01347） 升逾17%，恒生指數全日升132點，收報19596點，成交1240.9億元。科指升0.7%，報4223點。

【石Sir一周前瞻及異動股】君實生物、中銀香港、九毛九

【16：00】恒指U盤前升110點，報19573點。

【15：51】【大行看法】滙豐研究：中資重磅股明年將重拾動力、留意三大事件 料A股三大指數明年潛在升幅至少12%

【15：38】思考樂教育 （01769） 升8成，高見1.65元。

【15：42】中芯 （00981） 升幅擴大至逾6%，華虹半導體 （01347） 升逾11%。外電報道指，中國正制定一項規模逾1萬億元人民幣（1430億美元）的半導體產業扶持計劃。

【芯片大戰】中國據報斥1萬億元人幣促芯片發展 大型計劃傳最早明年首季出台

【15：38】思考樂教育 （01769） 尾市升近40%，高見1.28元，成交4834萬元。思考樂教育正式開啟直播帶貨，瞄準抖音本地生活賽道。

【15：26】恒生指數尾市升約155點，報19620點，科指升0.8%，報4225點。

【15：15】中芯 （00981） 升3%，華虹半導體 （01347） 升逾7%。

【15：06】恒地 （00012） 升逾4%，新地 （00016） 升逾5%，新世界 （00017） 升3%，信置 （00083） 升0.8%。

【14：52】阿里巴巴 （09988） 轉跌0.2%，大市升約105點。

【14：42】港鐵 （00066） 、領展 （00823） 分別升逾3%。

【14：40】【汽車股】吉利升1% 廣州車展將於12月30日起復辦

【14：32】恒地 （00012） 、新世界 （00017） 午後升逾2%，新地 （00016） 升3%破頂，信置 （00083） 升0.2%，長實 （01113） 跌0.6%。

另外，九置 （01997） 升逾6%破頂，太古A （00019） 升近半成破頂，太古地產 （01972） 升3%。

【14：28】【中國經濟】渣打丁爽：明年內地經濟料呈前低後高態勢 全年增長加快到5.8%

【14：25】基石科技 （08391） 續見回吐，股價今日再跌31%，低見1.58元。

【14：04】【香港經濟】澳洲會計師公會：逾半數人料明年樓價續跌 人才短缺成企業最大挑戰

【14：01】花房集團 （03611） 上市翌日，股價再升逾17%，高見3.98元創上市新高。

【13：58】大市最新升報19602點，升138點，科指升0.9%，報4228點。

【13：14】手機孖寶逆市下跌，舜宇 （02382） 續跌逾3%，瑞聲 （02018） 跌近2%。

【13：12】莎莎 （00178） 、稻香 （00573） 、太興 （06811） 、譚仔 （02217） 、翠華 （01314） 齊升逾一成。

【13：04】莎莎 （00178） 升幅擴大至逾14%，破頂高見1.94元。

【13：03】美團 （03690） 午後初段升逾2%，阿里巴巴 （09988） 升0.5%，騰訊 （00700） 升0.7%。小米 （01810） 升逾1%，京東 （09618） 則逆市跌0.4%。

【13：01】ESR （01821） 建議分拆物流資產於上交所上市，股價升4%。

【13：00】恒生指數午後初段升約100點，報19563點，科指升0.6%，報4214點。

【12：43】【新股IPO】ESR擬透過基礎設施公募REIT方式分拆物流資產 於上交易所獨立上市

【12：27】【異動股】醫脈通半日急升33% 公司：不知股價波動原因

【12：00】恒指半日升109點，報19572點，成交686億元。科指升0.7%，報4220點。ATM升0.6%至逾2%。本地消費、餐飲股炒上，莎莎 （00178） 升近12%，翠華 （01314） 升一成，六福 （00590） 升逾5%。

【11：39】港股中午收市前，恒指升約100點，報19565點，科指升0.7%，報4222點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.2%，深證跌0.7%，創業板指跌1.2%。

【11：29】【新股IPO】內地最大燃料電池製造商北京億華通科技通過上市聆訊 料2025年前仍錄淨虧損

【11：24】大市升幅再次收窄至近50點。

【11：23】阿里巴巴 （09988） 轉跌近0.1%。

【11：22】內房股逆市向下，中海外 （00688） 跌0.7%，潤地 （01109） 跌1%，碧桂園 （02007） 跌近5%，雅居樂 （03383） 跌逾3%，龍湖 （00960） 跌逾2%。

【11：17】莎莎 （00178） 升幅擴大至11%，破頂高見1.88元。

【11：06】【中概股審計】美方據報對中概股審查來到尾聲 評估報告最快年底出爐

【10：54】康希諾生物 （06185） 跌6%，三葉草生物 （02197） 跌逾9%，復星醫藥 （02196） 跌逾4%。

【10：48】周大福 （01929） 升3%，六福 （00590） 升逾4%破頂，莎莎 （00178） 升逾8%破頂，翠華 （01314） 升3%，大家樂 （00341） 升近半成，大快活 （00052） 升逾1%。

【取消安心出行】安心出行及黃碼周三起取消 本港零售及餐飲股反彈 周大福升3% 莎莎升逾8%破頂

【10：43】恒指升幅擴大至逾200點，報19683點，升220點。

【放寬防疫】李家超：明起不需再掃安心出行、取消「黃碼」 食肆等處所保留疫苗通行證

【10：35】大市升勢略為回順，最新升近100點，報19559點，升95點。

【10：27】內地餐飲股造好，海底撈 （06862） 升逾3%，九毛九 （09922） 升逾2%，呷哺呷哺 （00520） 升8%。

【10：24】港股升幅擴大至近200點，報19649點，升186點，科指升1.5%，報4257點。

【10：18】【ETF】南方東英推兩加密貨幣ETF 涉追蹤比特幣及以太幣ETF將於周五上市

【10：12】醫脈通 （02192） 升逾5成，高見16.3元，成交7505萬元。

【10：07】思考樂教育 （01769） 主席兼執行董事及控股股東陳啟遠斥306萬元增持310萬股，思考樂股價升31%，高見1.22元。

【10：04】大市升幅擴大至百點，恒指報19585點，升122點，科指升0.9%，報4229點。美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升1%。

【10：00】【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」 僅需3天家居監察

【09：56】嗶哩嗶哩 （09626） 跌近半成，至於快手 （01024） 則升逾5%。

【09：51】平安好醫生 （01833） 破頂高見34.2元後倒跌3%，阿里健康 （00241） 跌逾3%，京東健康 （06618） 跌逾1%。

【09：48】濠賭股造好，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 升逾2%。另外，永利 （01128） 升0.6%，美高梅 （02282） 升2%，澳博 （00880） 升逾1%，新濠 （00200） 升2%。

【09：47】重磅傳統藍籌方面，滙豐 （00005） 偏軟跌0.5%，友邦 （01299） 升近0.1%，中移動 （00941） 升0.1%，港交所 （00388） 跌0.4%。

【09：45】正榮地產 （06158） 股價升兩成，高見0.62元。

【内房危機】正榮：正啟動境外債務籌備工作 積極申請保交付專項借款

【09：44】港股開市後轉升約40點，報19504點，科指跌近0.1%，報4190點。

【09：42】本港地產股向上，恒地 （00012） 升0.4%，新地 （00016） 升1%，新世界 （00017） 升逾4%，信置 （00083） 升0.9，長實 （01113） 則偏軟跌0.3%。

【09：37】美團 （03690） 早段升逾1%，騰訊 （00700） 升近0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。

【09：33】山東新華製藥 （00719） 再升三成，破頂高見17元。

【藥股】山東新華製藥藥品獲納入《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》

【09：31】平安好醫生 （01833） 升半成，阿里健康 （00241） 升逾3%，京東健康 （06618） 升2%。

【09：26】【新股IPO】上美2145及思派健康314現正招股 孖展暫錄745萬及830萬元、均未足額認購

【09：25】德信中國 （02019） 擬以先舊後新方式配售2.68億股，每股作價0.881元，比上日收市價折讓約19.91%，淨籌2.308億元，德信中國低開近12%，開報0.97元，成交2.39億元。

【09：22】ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，騰訊 （00700） 跌0.5%，美團 （03690） 跌0.1%，富力地產 （02777） 跌一成，恒指低開5點，開報19458點，科指跌0.6%，報4167點。

【09：13】期指開報19456點，升14點。

【08：49】華夏文化科技（001566）、坤集團 （00924） 開市前公布短暫停牌，其中，坤集團表示以待發佈將由根據公司收購及合併守則刊發構成公司內幕消息的公告。

【08：49】中國資源交通 （00269） 、普甜食品 （01699） 今早復牌。

【08：44】恒指黑期跌約1點，報19429點，道指期貨跌14點，報34255點。

【08：17】【富力2777】富力集團創始人張力被控提供回扣遭通緝 集團：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）

【08：08】【新股IPO】業聚醫療6929今日起招股 一手入場費約4444元

【08：03】【新股IPO】美皓集團1947以0.84元下限定價 超購約40倍、一手中籤率為6.14%（附分配結果連結）

【07：50】【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份1405招股 一手入場費約5050元

【07：45】港股ADR收報19328點，跌135點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報47.36元，較港收市價低0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報314.45元，較港收市價低3.15元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.88元，較港收市價低1.47元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】紐約聯儲銀行公布的調查結果顯示，美消費者通脹預期降，11月一年期通脹預期按月下降0.7個百分點，至5.2%，為2021年8月以來新低；三年期通脹預期按月下跌0.1個百分點，至3%。企業併購消息利好，道指升528點，報34008點；標指升56點，報3990點；納指升139點或1.26%，報11143點。

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責任編輯︰梁浩碩