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【FTX爆煲】FTX創辦人「薯條哥」巴哈馬被捕後料引渡至美國　美SEC：SBF欺詐投資者140億元

股市 21:54 2022/12/13

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【FTX爆煲】FTX創辦人「薯條哥」在巴哈馬被捕　料將引渡至美國

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱「薯條哥」）在美國提出刑事指控後，他在巴哈馬被捕。Sam Bankman-Fried 預計將被引渡到美國。

美國證交會（SEC）指控，Sam Bankman-Fried從投資者處籌集逾18億美元（約140.4億港元）資金後犯下欺詐罪，挪用客戶資金，向FTX附屬交易商Alameda Research提供特殊待遇。同時，SEC指控Sam Bankman-Fried在Alameda混合使用FTX客戶的資金，以進行未公開的風險投資、房地產購買和政治捐款。

SEC形容，Sam Bankman-Fried「精心策劃了一場長達數年的欺詐（orchestrated a years-long fraud）」。

SEC發出聲明，讚揚其執法部門的合作夥伴在巴哈馬以聯邦刑事指控逮捕 Sam Bankman-Fried ，證交會已授權有關控告SBF違反證券。

巴哈馬總檢察長在一份聲明中指，在美國通知已對其提出刑事指控後，Sam Bankman-Fried遭到拘留。兩國當局一直在調查他是否涉及該公司上個月的倒閉。美國紐約南區檢察官Damian Williams在一份聲明中說，是應美國政府要求逮捕他的。

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

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（第二版加入SEC聲明）

編輯：姚卓然

罪案 虛擬貨幣 外交 巴哈馬

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