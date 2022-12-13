【FTX爆煲】FTX創辦人「薯條哥」巴哈馬被捕後料引渡至美國　美SEC：將控違其反證券法

▲ 【FTX爆煲】FTX創辦人「薯條哥」在巴哈馬被捕 料將引渡至美國

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱薯條哥」）在美國提出刑事指控後，他在巴哈馬被捕。Sam Bankman-Fried 預計將被引渡到美國。

巴哈馬總檢察長在一份聲明中指，在美國通知已對其提出刑事指控後，Sam Bankman-Fried遭到拘留。兩國當局一直在調查他是否涉及該公司上個月的倒閉。美國紐約南區檢察官Damian Williams在一份聲明中說，是應美國政府要求逮捕他的。

美國證交會（SEC）發出聲明，讚揚其執法部門的合作夥伴在巴哈馬以聯邦刑事指控逮捕 Sam Bankman-Fried ，證交會已授權有關控告SBF違反證券法，周三（13日）將在紐約南區地方法院提交文件。

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

相關文章：

【FTX爆煲】「薯條哥」願出席國會聽證會 數億美元或被不當轉移至巴哈馬

【Bitcoin】花旗：Bitcoin明年將暴跌7成、或低見5000美元 FTX破產或令市場對數字資產失去信心

【FTX爆煲】SBF稱窮得只剩下一張可動用資金約78萬元的信用卡 「幾乎一無所有」

（第二版加入SEC聲明）

編輯：姚卓然