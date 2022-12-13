【新股IPO】業聚醫療6929今日起招股　一手入場費約4444元　公司暫未有派息計劃（第二版）

▲ 【新股IPO】業聚醫療6929今日起招股 一手入場費約4444元

業聚醫療 （新上市編號︰06929） 今日（13日）起16日招股。動脈及血管手術介入醫療器械製造商業聚醫療計劃發行5463.3萬股，一成在港作公開發售，發售價為每股8.8元，集資最多近4.81億元。業聚醫療每手500股，一手入場費4444.35元，預期將於12月23日掛牌，中金公司、建銀國際為聯席保薦人。

業聚公司秘書陳泳成：現未有派息計劃，料能維持高毛利率

業聚醫療公司秘書陳泳成指，現時集團資金主要用於提升其40多項在研產品的產能，派息為最後考慮因素，因此未有派息計劃，長遠對公司發展有信心，料能維持高毛利率水平。

業聚上半年虧損涉一項商品掛鉤固定利率票據公允價值虧損，為126.6萬美元，陳泳成解釋，有關公允值虧損並非現金損失，未有構成公司經營及財務影響，票據將於2023年到期，屆時才會回撥為利潤或虧損。

相信集採可提升集團知名度

對於內地對藥品作集中採購，行政總裁劉桂禎指，集團業務涵蓋全球月70個國家，中國市場僅屬一部分，影響不大，而且相信集採可提升集團知名度，對集團前景感樂觀。近日內地放寬防疫，劉桂禎料即使疫情反彈，對整體醫療影響不大，過去兩年疫情期間，市場仍健康。

業聚醫療上半年純利增長1.42倍至803.7萬美元，收入增長20%至6885.1萬美元。集團是專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球主要醫療器械製造商，產品銷往全球逾70個國家和地區，在全球主要司法管轄區擁有超過180項授權專利，其中在美國和中國境內分別擁有31項和56項授權專利。

引入富陽產業基金投資管理為基石投資者

業聚醫療引入富陽產業基金投資管理為基石投資者，投資額3.14億元。上市集資所得款項淨額30%擬用於在研產品開發及商業化，54.2%用於擴大產能，10.8%用於旨在擴大其產品組合及增強研發能力而進行的潛在戰略收購，5%用作營運資金及用於其他一般企業事項。

（第二版加入記者會內容）

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記者︰梁浩碩、宋佩恩