▲ 【新股IPO】業聚醫療6929今日起招股 一手入場費約4444元

業聚醫療 （新上市編號︰06929） 今日（13日）起16日招股。動脈及血管手術介入醫療器械製造商業聚醫療計劃發行5463.3萬股，一成在港作公開發售，發售價為每股8.8元，集資最多近4.81億元。業聚醫療每手500股，一手入場費4444.35元，預期將於12月23日掛牌，中金公司、建銀國際為聯席保薦人。

業聚醫療是專營經皮冠狀動脈介入治療（PCI）及經皮腔內血管成形術（PTA）手術介入器械的全球主要醫療器械製造商，產品銷往全球逾70個國家和地區，在全球主要司法管轄區擁有超過180項授權專利，其中在美國和中國境內分別擁有31項和56項授權專利。上半年收入為6885.1萬美元，按年增長20.08%，公司擁有人應佔利潤為803.7萬美元，增長1.42倍。

業聚醫療引入富陽產業基金投資管理為基石投資者，投資額3.14億元。

所得款項淨額30%擬用於在研產品開發及商業化，54.2%用於擴大產能，10.8%用於旨在擴大其產品組合及增強研發能力而進行的潛在戰略收購，5%用作營運資金及用於其他一般企業事項。

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責任編輯︰梁浩碩