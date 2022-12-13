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【新股IPO】美皓集團1947以0.84元下限定價　超購約40倍、一手中籤率為6.14%（附分配結果連結）

新股IPO 08:03 2022/12/13

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【新股IPO】美皓集團1947以0.84元下限定價　超購約40倍、一手中籤率為6.14%（附分配結果連結）

牙科服務提供商美皓集團 （01947） 以0.84元下限定價，一手中籤率為6.14%，抽30手（150,000股）方穩獲一手，估計將集資淨額約為7490萬元。公司將於明日（14日）上市。分配結果

公司指，是次招股的香港公開發售部分已獲適度超額認購，並超額認購約40.31倍。由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售項下初步可供認購發售 股份總數15倍以上但少於50倍，故已應用重新分配程序，並將3,000萬股國際配售股份從國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份的最終數目為4,500萬股發售股份，相當於全球發售項下可供認購的發售股份總數的30%。

至於國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際配售項下初步可供認購發售股份總數的約0.37倍。

公司集資約28.6%用於潛在策略性收購中國兩家牙科醫院；約27%將用於撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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港股 美皓集團（01947） 集資 IPO

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