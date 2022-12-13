【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份1405招股、入場費約5050元　CEO：一線城市仍有擴張空間（第二版）

▲ 【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份招股 一手入場費約5050元

Domino's Pizza（達美樂比薩，美：DPZ）的中港澳獨家總特許經營商達勢股份 （新上市編號︰01405） 今日（13日）起至16日招股。達勢股份計劃發行1135萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎46至50元，集資最多近5.68億元，每手100股，一手入場費5050.4元，達勢股份預期將於12月23日掛牌。美銀證券（BofA Securities）為獨家保薦人。

達勢所得款項淨額約90%將用於擴張門店網絡，餘額將用於一般企業用途。公司財務官吳婷指，擴張門店可增加採購量以提升議價空間，降低租金及原料成本比例達至盈利，並指現時已錄經營利潤。

內地疫情管控對集團業務影響不大

公司首席執行官王怡指，集中北京和上海地區開店可累積顧客基礎，認為一線城市仍有擴張空間；強調集團亦有發展新市場，上半年新市場佔比為47%，新市場擴張需考慮當地人口、收入、餐飲業情況等宏觀數據；以及集團內部現有區域及分店資源等因素。

王怡指早前內地疫情管控對集團業務影響不大，因集團為外送業務，期間設團購服務及送遞免費食物回饋社會。

平均訂單僅需時23分鐘送到

競爭策略方面，王怡指其披薩產品數量為市場最多，結合中西合璧的獨特款式，具低至高端價格檔位產品及推廣，麵團均由中央廚房生產，設數字化訂單追蹤，平均訂單僅需時23分鐘送到。

達勢股份於內地14個城市直營569家門店，今年上半年收益9.09億元人民幣，按年增長18.6%，公司擁有人應佔年內虧損收窄至9547.5萬元人民幣，經調整淨虧損6886.6萬元人民幣，經調整EBITDA為5557.5萬元人民幣。

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記者︰梁浩碩、宋佩恩

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