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【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份1405招股　一手入場費約5050元

新股IPO 07:50 2022/12/13

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【新股IPO】Domino's Pizza中港澳特許經營商達勢股份招股　一手入場費約5050元

Domino's Pizza（達美樂比薩，美：DPZ）的中港澳獨家總特許經營商達勢股份 （新上市編號︰01405） 今日（13日）起至16日招股。達勢股份計劃發行1135萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎46至50元，集資最多近5.68億元，每手100股，一手入場費5050.4元，達勢股份預期將於12月23日掛牌。美銀證券（BofA Securities）為獨家保薦人。

達勢股份於內地14個城市直營569家門店，今年上半年收益9.09億元人民幣，按年增長18.6%，公司擁有人應佔年內虧損收窄至9547.5萬元人民幣，經調整淨虧損6886.6萬元人民幣，經調整EBITDA為5557.5萬元人民幣。

所得款項淨額約90%將用於擴張門店網絡，餘額將用於一般企業用途。

【新股IPO】業聚醫療6929今日起招股　一手入場費約4444元

【新股IPO】FWD傳上市前融資　李澤楷據報投資2億美元

【新股IPO】星空華文通過上市聆訊　曾製作《中國好聲音》等內地綜藝節目

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責任編輯︰梁浩碩

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