【親子好去處】10大聖誕抵玩親子活動推介 玩盡全港最大室內歷險攀爬樂園 全新室內兒童遊樂場套票

轉眼就到12月中,家長們未有頭緒為子女準備甚麼聖誕節目,可留意以下推介。KKday推出了以下10大聖誕親子活動提案,包括室內歷險攀爬樂園、Playhouse 體驗、VR 體驗及滾軸溜冰體驗等抵玩優惠,包羅萬有,相信必可選到心水活動,優惠請看以下詳情:

【青姐話】超級議息周 財息難兼收



1.【12 月快閃|聖誕三合一優惠】Triangle Plus 全港最大室內歷險攀爬樂園|親子好去處|荃灣楊屋道 PLAZA 88

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/132317?cid=14145

全港最大室內歷險攀爬樂園於暑假壓軸登場!位於荃灣楊屋道 PLAZA88 的 Triangle Plus歷險樂園,30,000 呎極寬敞空間將大型遊樂設施與專業化攀岩運動完美結合,場內主要劃分為六大區域。 Triangle Plus 將專業化遊樂設施和攀岩運動結合在一起,提供一個完整的階梯。從簡單的遊戲開始輕鬆愉快地學習,再循序漸進至以比賽形式訓練的攀岩運動,整個過程都由專業人員在旁協助達至目標。

【12 月快閃|聖誕三合一優惠】 Triangle Plus 歷險攀爬樂園入場門票 & 攀岩場全日票

KKday 快閃優惠:

328元起/4-7 歲小童+1 監護人(原價:506元)

328元起/一位 8-12 歲以上(原價:506元)

套票包括:

- 樂園一節門票(2 小時 45 分鐘)

- 攀岩場全日票 (包括 15 分鐘安全指導)

- 冬日暖心.精選甜品一款(朱古力冬甩&抹茶冬甩、自家製芝士蛋糕、流心心太軟、榛子

朱古力暖/凍飲、抹茶拿鐵暖/凍飲

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

2. 任玩兒童室內遊樂場入場門票|火箭造型旋轉木馬&冰壺球&滑梯及攀爬管道&海盜船區等多個玩樂專區|荔枝角 Wonder Valley

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/135562?cid=14145

於 KKday 預訂全新兒童遊樂場荔枝角 Wonder Valley 兒童室內遊樂場入場門票專享獨家

84 折優惠,低至104元/位玩夠 3 小時!Playroom 場內有多個主題區域,有多款遊樂設施包括彈床、小迷宮、火箭造型旋轉木馬、波波池滑梯、沙池等等,假日一家人帶小朋友去放電一流

【KKday 獨家 84 折優惠】1 位成人 及 1 位小童 - 2 或 3 小時任玩入場門票 & 租用儲物

櫃

KKday 優惠:220元 起/1 位小童+1 位成人

星期一至五:250元/3 小時(平均 HK$125/位)

星期六、日 (公眾假除外):220元/2 小時(平均 HK$110/位)

【iM定存攻略】12個月定存升至5.4厘,詳見【下一頁】

3. 【荃灣/尖沙咀親子好去處】全新室內兒童遊樂場「兒童動靜皆宜天地」套票|迷你私家車| 跳彈床 |AR 動感遊戲等多個玩樂專區 |Kids Kids Car

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/130298?cid=14145

兒童動靜皆宜天地提供一個集安全使用兒童電動車的環境、模擬職業體驗遊戲以及活動四肢的樂園天地!此三大園區能使小朋友築夢踏實而 上,成為世界的領航者。Kids Kids Car 所開創的三大園區,就是通往世界、夢想成真的築夢之道! 在荃灣荃新天地及尖沙咀中港城店都有分店

【荃灣荃新天地店】兒童動靜皆宜天地|迷你私家車|越野車歷險旅程 |小小樂園區

KKday 優惠:110元 起/套票

套票 A:2 次車遊戲(迷你私家車/越野車歷險旅程) 110元

套票 B:4 次車遊戲(迷你私家車/越野車歷險旅程) 200元

套票 C:1 次車遊戲(迷你私家車/越野車歷險旅程) + 小小樂園 (25 分鐘) 160元

套票 D:2 次車遊戲(迷你私家車/越野車歷險旅程) + 小小樂園 (25 分鐘) 200元

【尖沙咀中港城旗艦店】兒童動靜皆宜天地|道路小英雄|迷你私家車|靜態區(7 種

模擬體驗遊戲 )|動態區(充氣彈床、波波池及滑梯親子樂等等)

KKday 優惠:110元 起/套票

套票 A:2 次車遊戲(迷你私家車/越野車歷險旅)110元

套票 B:4 次車遊戲(迷你私家車/越野車歷險旅程) 200元

套票 C:1 次車遊戲(迷你私家車/越野車歷險旅程) + 靜態區(50 分鐘)或動態區(25 分鐘)

160元

套票 D:2 次車遊戲(迷你私家車/越野車歷險旅程) + 靜態區(50 分鐘) + 動態區(25 分鐘)

300元

【職場熱話】打工仔年過半百裁員轉工 6天工作月入僅1.4萬 公司一規定「MEAN到不得了」,詳見【下一頁】

4. VAR LIVE VR 虛擬實境體驗|自選多款 VR 遊戲|Resident Evil VR 套票|荔枝角 D2

PLACE

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/38546?cid=14145

VAR LIVE 是香港最大的 VR 體驗館,現場提供十多款自家研發的 VR 遊戲,各種各樣的緊張刺激遊戲及可愛動漫遊戲以滿足不同年齡層玩家,其中包括與日本 CAPCOM 共同推出的 Resident Evil VR (生化危機 VR)。VR 體驗館位於荔枝角 D2 Place One,步行至港鐵站僅需2 分鐘。 VAR LIVE 擁有不同主題的房間,結合不同 4DVR 元素如仿真震動槍和振動地板等,為玩家創造出最沉浸最震撼的 VR 體驗。 VR 體驗適合所有年齡玩家,絕無暈眩。

60 分鐘 VR 遊戲體驗(包 3 個遊戲體驗)

KKday 優惠:218元起/位

保證最少 3 款自選 VR 體驗

價錢:218元/位起(原價 280元/位)

5. 90/120 分鐘 VR 體驗|愛麗絲夢遊仙境/荒島求生/鬼屋逃脫/喪屍遊戲/監獄風雲等多款 VR 遊戲|另送 4D 動感體驗 | 觀塘 V-Owl Station 虛擬實境體驗站

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/123578?cid=14145

V-Owl Station 提供豐富多元嘅最新虛擬實境 VR 體驗,帶你走入如幻似真既虛幻世

界,穿越無限可能。VR 體驗動靜皆宜,既可置身於充滿挑戰既冒險世界!又可以來

一場膽量大考驗。

V-Owl Station 虛擬實境體驗站 - 包廂主題 VR 90 分鐘體驗(另送 4D 動感控制倉體

驗)|三人套票

KKday 優惠:988元/3 位(原價1,125元/位)

VR 虛擬實境體驗站提供最新主題 VR 虛擬實境體驗,帶你走入如幻似真的虛幻世界,探索無限可能。在 VR 的主題世界中扮演不同身份,與你的夥伴合作,挑戰未知的危險。

每人均獲免費贈送 4DxVR 動感控制倉體驗 1 次(原價40元/1 次)

90 分鐘任選一個主題 /120 分鐘任選兩個主題

主題:監獄風雲、愛麗絲夢遊仙境、獄煉神殿、森林奇談、切爾諾貝爾之旅、 荒島求生

*另設多款套餐

6. 【滾軸溜冰】觀塘 Rollalar|室內 2 小時雙排溜冰體驗・基本教學

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/127794?cid=14145

室內 2 小時雙排溜冰體驗

KKday 優惠:179元起/位

租借滾軸溜冰一對

租借護具一對

【股壇名人忠告】2022年盤點股市虧損 從錯誤中學習 回顧名人投資金句,詳見【下一頁】

7. 魔術興趣班、扭波波課程

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/123972?cid=14145

假期當然要和小朋友享受親子時光,帶小朋友出去放電! 香港魔術師 - Haze Illusion 開

設魔術興趣班、扭波波課程,絕對是小朋友好去處。

扭波波課程

KKday 優惠:200元/位(原價:400元/位)

喜歡玩色彩繽紛的氣球,大朋友開派對時也可以用氣球佈置場地添氣氛。初學者只要不怕扭氣球「爆波」和「唧唧聲」,很快便上手。教授所需手法及基本簡單氣球造型。例如:小狗、彎刀、花朵、熊仔、各種動物及特色帽子等等。

費用包括:上堂時所需的工具

魔術興趣班

KKday 優惠:300元/位(原價:400元/位)

主要教授魔術守則,簡單道具使用,魔術手法,發揮學生創意及興趣。加強與自我了解及溝通,並表達技巧。通過學習新的技能、創意思考、表演技巧等,擴闊學生視野,提昇參與者的表演能力及自信。 希望透過興趣班,讓學員於舞台上展現自己的才能,提昇其信心,令學員瞭解自己的才能,爲自己定位,從而投入製作過程,提昇自己的自信。

費用包括:60 分鍾魔術班體驗及一份魔術道具

8.【買一位送一位】唇膏 DIY 體驗工作坊|OUT OF COLOURS|尖沙咀美麗華商場

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/136610?cid=14145

OUT OF COLOURS 堅守「零廢棄」的品牌理念,按需求生產及訂製模式為您帶來每一件可持續發展的彩妝品,顛覆彩妝市場一貫的做法。品牌設立亞洲首間訂製唇膏體驗館,讓你在無界限的色彩世界中發掘新驚喜,主導和創造唇色潮流。體驗簡單而有趣的 4 個製作訂製唇膏步驟,親手訂製安全無毒的健康彩妝,創造出獨一無二的個人色彩。

【買一位送一位】聖誕限定-自製唇膏

KKday 快閃優惠:【限量搶 - 15 組】 440元/2 位(原價:440元/位)

- 送聖誕限量【閃耀魅力唇彩】兩支 (價值 196元)

- 共製作兩支獨一無二配方唇膏

- 高級訂製唇膏體驗

- 選用簡約設計唇膏管

- 優惠適用於星期一至五 (不包括 26-27/12)

優惠期:2022 年 12 月 12 日 15:00 起

9.【全民運動會】AME Academy 童盟運動會| Asia Motion E-Sports

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/136612?cid=14145

「運動+電競+訓練」AME(亞洲體育電競)創辦全新概念體能訓練學院 AME Academy,將電競運動與教育結合,從小發掘無限潛能

【低至 7 折】童盟運動會 pass

KKday 快閃優惠:【限量搶 - 50 個名額】 196元/位(原價:280元/位)

優惠期:2022 年 12 月 13 日 15:00 起

【低至 8 折】童盟運動會 pass

KKday 快閃優惠:【224元/位(原價:280元/位)

暢玩場內 9 種設施,運動電競項目各一次,包括:滑雪、單車、騎馬、足球、划艇、

球、拳擊、反應架、障礙賽道

10. 兒童室內遊樂場入場門票(2/3 小時套票包食物 combo set + 租用儲物櫃)|旋轉木馬| 跳彈床 |釣魚區等多個玩樂專區|沙田石門 2Gather 聚好玩

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/126760?cid=14145

2Gather 是個近萬尺的 playhouse,地理位置方便,位於港鐵石門站步行 1 分鐘即達。 裏

面有多個玩樂專區,包括旋轉木馬、攀爬區、跳彈床、駕駛區、Babygym 以及大型釣魚區等。

1 位成人 和 1 位小童 2 或 3 小時任玩入場門票 + 食物 combo set 1 份+ 租用儲物櫃

KKday 獨家送「聖誕帽手工工作坊」(限量 30 組)

KKday 快閃優惠:300元/組(原價:510元/組)

優惠期:2022 年 12 月 14 日 15:00 起至 12 月 19 日 23:59

可預訂日期:由即日起至 12 月 26 日

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:陳詠妍