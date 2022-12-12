▲ 【大行看法】大摩、高盛策略師不看好明年美股 指盈利萎縮或超乎預期

彭博報道，摩根士丹利（美：MS）首席美國股票策略師Michael Wilson、高盛（美：GS）首席美股策略師David Kostin都認為，明年隨着利潤率受壓，盈利萎縮幅度可能超乎預期，從而令股市陷入艱難環境。

Wilson在報告指，美國通脹數據、聯儲局議息會議都是「昨日的新聞」，而今個熊市最終章，完全是關乎盈利預測的路徑，「它們現在太高了」。

高盛：倘美國陷衰退 股票回報比預期更差

今年有許多主要指數都跌入熊市，之後在今季有上漲，惟Wilson、Kostin俱認為，明年股市將迎來艱難的開局。Wilson預計，明年的盈利環境將充滿挑戰，因「成本將保持高位，企業收到的價格將下降」。

Kostin的團隊認為，利潤率對業績展望的負面影響可能大於預期，並預計不論是上市公司盈利，還是標普500指數，明年都不會上升。Kostin表示，雖認為明年將實現軟着陸，但若美國經濟陷入衰退，股票回報率將比預期的更差。

高盛預計標指明年底達到4,000點，Wilson預計明年收於3,900點，與目前水平大致相符。

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編輯：胡學能