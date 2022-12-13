【富力2777】富力集團創始人張力被控提供回扣遭通緝　集團：無提供任何保釋保證金、將採法律行動（第二版）

▲ 【富力2777】彭博：富力集團創始人張力被控提供回扣遭美國通緝 於倫敦被捕面臨引渡

據彭博報道，富力聯合創始人、富力地產 （02777） 聯席董事長張力，因被控在加州為獲得合同而提供回扣，遭美國政府通緝。富力地產今（13日）發公告澄清，並無就其保釋提供任何保證金，又指於由張力擁有的Z&L Properties Inc.並無權益，該案件將不會對公司的業務及營運有任何重大不利影響。

另外， 富力集團又於官網提到， 張力因在中國宴請美國舊金山前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，集團正針對此錯誤指控採取法律行動。

上月底遭拘捕 正面臨引渡程序

張力已於11月30日被倫敦警方逮捕，目前正面臨引渡程序。檢控官Mark Summers表示，他對引渡到美國提出了抗辯。

資料顯示，張力11月29日以視像形式參加全聯房地產商會第5次會員大會，張力增選為商會名譽會長。

張力以逾1.4億港元保釋

報道指，法官John Zani周一批准張力以1,500萬英鎊（約1.43億港元）保釋，也是英國法院有史以來最高的聯合保釋金。他將被關在倫敦一座公寓43樓，由保安和閉路電視監控。

據法庭清單顯示，張被指控「向同謀者提供回扣和資金，以便為一個建築項目獲得適當的許可」。富力通過一個國內分支機構在美國開展業務。

該名單稱，在其他項目中，該分支機構負責三藩市一個大型的、價值數百萬美元的住宅和商業綜合開發項目。張的律師拒絕在法庭外發表評論。

（第二版公司澄清）

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編輯：胡學能