【綠色金融】工銀亞洲獲「香港綠色和可持續金融大奬2022」大獎、將完善綠色金融體系建設

▲ 【綠色金融】工銀亞洲獲「香港綠色和可持續金融大奬2022」大獎

工銀亞洲在香港品質保證局舉辦的「香港綠色和可持續金融大獎2022」頒獎典禮中，獲得「傑出綠色和可持續存款服務先鋒機構（銀行業）－卓越遠見綠色存款框架」大獎。

工銀亞洲副行政總裁李冬表示，工銀亞洲在本次頒獎典禮中獲獎，證明業界對該行綠色存款產品框架設計、運行機制以及管理流程充分肯定。

李冬稱，工銀亞洲積極配合政府加強香港作為區內綠色及可持續金融樞紐的策略，致力推廣綠色及可持續金融，未來亦將持續完善綠色金融體系建設，協助社會實現綠色發展目標、應對新的挑戰，與社會各界攜手共建可持續發展的未來。

工銀亞洲先後推出綠色信貸、綠色債券等多項產品，今年更推出支持多個幣種多種期限的綠色存款產品，獲得市場熱烈反響，首批發行額度在兩個月內全部完成認購，其中更有數筆過億港元的存款。

據悉，本次嘉許活動旨在表揚及推動各參與機構在綠色和可持續金融、碳中和、氣候風險披露及環境、社會、管治（ESG）披露等方面作出的努力和貢獻，促進商界和社會整體可持續發展。

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編輯：伍鍵文