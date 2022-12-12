【FAANG】Janus Henderson Investors分析師：FAANG時代或已終結

Janus Henderson Investors 投資組合經理 Richard Clode表示，已減持FAANG股票，並稱「他們認為 FAANG 不太可能引領下一個科技牛市周期。」



FAANG即代表Facebook母公司Meta（美：META）、蘋果 （美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Netflix（美：NFLX）以及Google母公司Alphabet（美：GOOGL）的縮寫，在過去帶領市場走向數位時代，推動美股多達十年的牛市。

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高盛策略師於上月報告亦曾指出，最常與大型科技股聯繫在一起的「卓越」增長率，現今亦已經消失，至少在今年以內是如此。



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記者：何珊如