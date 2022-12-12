  • 16°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FAANG】Janus Henderson Investors分析師：FAANG時代或已終結

環球政經 19:49 2022/12/12

分享：

分享：

Janus Henderson Investors 投資組合經理 Richard Clode表示，已減持FAANG股票，並稱「他們認為 FAANG 不太可能引領下一個科技牛市周期。」

FAANG即代表Facebook母公司Meta（美：META）、蘋果 （美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）、Netflix（美：NFLX）以及Google母公司Alphabet（美：GOOGL）的縮寫，在過去帶領市場走向數位時代，推動美股多達十年的牛市。

【同場加映】【青姐話】超級議息周 財息難兼收

高盛策略師於上月報告亦曾指出，最常與大型科技股聯繫在一起的「卓越」增長率，現今亦已經消失，至少在今年以內是如此。

延伸閱讀：【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +14
    +13

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982

記者：何珊如

開啟hket App，閱讀全文
Meta 股票 Google Netflix 美股 Facebook Alphabet

下一篇文章

【日本通脹】 日本公布躉售物價 11月數據年增9.3%或見頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
全球資金流向美元債劵 「啞鈴」策略掌握美元收益投資機會
史上第四次 中國發行7500億元特別債券
史上第四次 中國發行7500億元特別債券
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
調查顯示 超過四成港人缺乏口腔檢查習慣 國際牙科產品集團Envista 引進牙科新技術 為市民提供高質產品
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
Tesla上海工廠將於12月底暫時停產Model Y
Tesla上海工廠將於12月底暫時停產Model Y
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款