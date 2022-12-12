【日本通脹】 日本公布躉售物價 11月數據年增9.3%或見頂

日本周一（12日）公布11月躉售物價數據，11月數據已連續第21個月按年增長，較去年同期上升9.3%，但低於10月經修正數據的9.4%，反映在全球大宗商品價格走軟情況下，日本通脹或初步見頂。

另外，企業商品價格指數升至 118.5的歷史新高，該指數主要為衡量企業間交易商品與服務的價格。

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雖然日本的食品和能源成本持續上升，不過對於燃料、原物料幾乎全部依賴進口的日本來說，最新數據反映經濟或將有所舒緩。



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記者：何珊如