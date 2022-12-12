【大行報告】瑞信：訂單趨勢改善及市場正面刺激 料海天國際明年周期性復甦

瑞信指出，海天國際（01882）受訂單趨勢改善、以及注塑機市場正面刺激作用推動，公司股價自10月起已上升約34%，明年前景可望呈周期性復甦，將其目標價由21.3元上調至23.76元，並維持「跑贏大市」評級。

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該行預計，2023年注塑機（PIMM）市場只能取得持平增長，但指出在2021年下半年至2022年上半年下行週期後，市場似乎已觸底，而同業自9月起亦取得正面增長。 該行亦看好潛在PIMM市場復甦、以及中等的鋼鐵價格有助利潤等表現，成為公司明年增長的催化劑。

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撰文：鄭昊彤