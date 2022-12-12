【冬日好去處】聖誕嘉年華@SSC x MCPOne 3米高摩天輪及旋轉木馬打卡位 消費滿指定金額送50元現金券

陽光房地產基金旗下兩大商場：上水中心購物商場（SSC）及新都城中心1期（MCPOne），即日起至翌年1月2日推出「Wonderful X’mas 聖誕嘉年華」活動，顧客可到商場2大嘉年華標誌性裝置打卡位盡情拍照，亦可參與「冬日漫遊減碳市集」。此外於兩大商場內消費滿指定金額即可獲贈「冬日窩心香氛禮盒」或「50元指定商戶現金券」；單日消費總金額最高的顧客更可獲得特別大獎—Glamping首選、超吸睛觀星波波營「牧緣田里悠然6米星空營（4人1晚）連風味碳爐燒烤晚餐」。

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顧客可於聖誕假期12月24日至27日於MCPOne，或除夕假期12月31日至翌年1月2日於SSC參與「冬日漫遊減碳市集」， 集合逾30多個綠色、原創特色攤檔，售賣各式各樣創意手作、環保/源頭減廢產品，包括有舊衣改造布藝飾品、家居環保蜜蠟布、再生紙造手作，天然有機護膚/美妝品，以至小朋友至愛環保畫簿及自家製木玩具等等。

今個冬日聖誕老人背着禮物袋浪遊MCPOne和SSC，跟大家邊玩邊影，遊盡嘉年華亮點打卡位——MCPOne的「天荒地老 • 鹿遊摩天輪」，在3米高的巨型摩天輪前Selfie許願，聖誕老人定會助您美夢成真；SSC的「旋木 • 鹿想飛翔」，聖誕麋鹿們在璀璨奪目的迴轉木馬上歡騰起舞，快來捉着牠們的尾巴，飛往雪夜的夢想國度打卡留念。

由12月10日至翌年1月2日期間逢星期六、日及公眾假期，顧客以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲贈「50元指定商戶現金券」（iEat／Coffee Art @ MCPOne及茶寮京都仁王門／TonyMoly @ SSC）及特選「冬日窩心香氛禮盒」，內有香氛蠟燭、乾花飾件、簡約陶瓷杯和毛巾。

與此同時，兩大商場亦加碼推出「最高消費賞」，在上述期間於兩大商場以單日電子貨幣消費總金額最高的顧客，將有機會獲得消費王大獎——「牧緣田里悠然6米星空營（4人1晚）連風味碳爐燒烤晚餐」。

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【Wonderful X’mas 聖誕嘉年華 @ SSC · MCPOne】聖誕佈置開放詳情：

日期：即日起至2023年1月2日 時間：上午10時至晚上10時 地點：上水中心購物商場（SSC）及 新都城中心一期（MCPOne）

「冬日漫遊減碳市集」活動詳情：

MCPOne新都城中心一期 SSC上水中心購物商場 日期 2022年12月24日至27日 2022年12月31日至2023年1月2日 時間 中午12時至晚上8時 中午12時至晚上8時 地點 L2中庭指定位置 L2及L1指定位置

「Happy Holidays! 消費賞」禮品換領詳情：

日期：2022年12月10日至2023年1月2日（逢星期六、日及公眾假期共11日）

時間：下午1時起（每日換領禮品數量有限，送完即止）

地點：上水中心購物商場（SSC）- L2推廣活動攤位（商場詢問處旁） 及新都城中心一期（MCPOne）- G/F推廣活動攤位（日本城對出）

參加辦法 顧客在推廣活動攤位開放日期內於商場以電子貨幣消費滿指定金額（憑商場商戶發出之單一即日正本發票單據及相符之電子貨幣付款存根），即賞「$50指定商戶現金券」乙張或 「冬日窩心香氛禮盒」乙份。（每日換領禮品數量有限，送完即止；每位顧客每日只可參與換領禮品乙次。） $50指定商戶現金券 冬日窩心香氛禮盒 SSC上水中心購物商場 消費滿HK$400或以上 消費滿HK$700或以上 MCPOne新都城中心一期 消費滿HK$300或以上 消費滿HK$500或以上

「最高消費賞」活動詳情：

日期： 2022年12月10日至2023年1月2日 時間： 下午1時至8時 地點： 上水中心購物商場（SSC）- L2推廣活動攤位（商場詢問處旁） 及新都城中心一期（MCPOne）- G/F推廣活動攤位（日本城對出） 參加辦法： 顧客在推廣活動攤位開放日期內於新都城中心一期商場／上水中心購物商場以電子貨幣消費（憑商場商戶發出之單一即日正本發票單據**及相符之電子貨幣付款存根），即可登記參加「最高消費賞」；單日消費總額最高的顧客，將有機會獲得特別大獎——「牧緣田里悠然6米星空營（4人1晚）連風味碳爐燒烤晚餐」；消費總金額計算最多可累積4張商場商戶發出之單一即日正本發票單據及相符之電子貨幣付款存根；有關單據必須由2個或以上商戶發出。如顧客之登記消費總金額相同，將以較早參與此活動的顧客為最終得獎者(乙名)。

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責任編輯：嚴浩文