澳漢工作期間放狗跌倒骨折 法官判屬工傷

澳洲一名男子在2018年時擔任一間水力發電公司協調員，公司要求手機必須保持訊號。男子及後在上班期間因放狗，走到一處手機未能收到信號的地方，回程時候跌倒骨折。男子為此向公司索償，澳洲最高法院近日判決男子上訴得直。

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現年37歲的澳洲塔斯曼尼亞州男子納沙（Buddy Nazar）於2018年時，在政府旗下的水力發電公司Hydro Tasmania任職，需到偏遠小鎮Tullah擔任協調員。納沙負責接聽顧客電話，公司要求他手機必須保持有訊號，需要在系統收到電話15分鐘內接聽。

納沙有次在上班期期間和伴侶一同出門放狗，為向伴侶展示一間小屋而走到一處手機收訊不良地方。納沙發現後趕回，惟期間滑到跌傷，送院檢查後發現骨折需接受手術並休養。

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納沙就事故向公司索償，獲得工人賠償審裁署支持。但僱主在塔州最高法院得上訴得直後，納沙決定亦在最高法院上訴。法官Alan Blow指，工傷應發生在4種情況，分別是工人正在工作期間；工人為工作而從事一些合理的事情期間；工人工作期間被僱主打斷，要求從事其他事情期間，或工人在某地被僱主要求，做某些事情期間。

僱主認為，對方在放狗期間受傷，不符合上述任何一項。但納沙則強調，他是為尋找手機訊號而跌倒，而保持訊號是僱主要求。法官最後判定，納沙情況合乎「工人正在工作」，以滿足僱傭合約球要求，判決納沙勝訴。

但塔州法庭尚未決定賠償金額，僱主亦可繼續上訴至聯邦高等法院。納沙表示，他因受傷需接受多次手術，其腿部活動仍受嚴重影響，更因此失去工作，希望賠償可協助他康復。

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責任編輯：李俊儀