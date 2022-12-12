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【美國經濟】聯儲局報告指因美股崩跌 美國家庭財富連續三季下滑 

環球政經 18:25 2022/12/12

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美國聯儲局（Fed）數據指出，美國家庭財富連續三季下滑，今季數字為143.3兆美元，較上季的143.7兆美元少4000億美元，較上年同期減少 6.8 兆美元，原因包括美股暴跌。

同場加映：【青姐話】超級議息周 財息難兼收

美國家庭財富為美國家庭積蓄以及股票等資產總和，減去其總債務所得出的淨資產。報告指出，因第三季美國股市值縮減 1.9兆美元，創下最糟表現，為導致美國家庭財富大縮水的其一原因。

在積蓄狀況方面，報告指出，美國家庭現金儲蓄維持在 18.4 兆美元水平，惟第三季的美國家庭債務總額按年上升 6.3%，尤其在消費信貸方面迅增了7%。

同場加映：【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股

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記者：何珊如

 

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