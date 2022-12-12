【吉利175】吉利逾3.8億元人民幣全購西安吉利　生產smart品牌車、吉利SUV

吉利 （00175） 收市後公布，以3.82億元人民幣向吉利汽車製造全購西安吉利。完成收購後，西安吉利將繼續生產並向吉利出售包括智馬達（smart）品牌汽車等有關車型的整車成套件及汽車部件。

吉利汽車製造目前由吉利間接擁有71.05%權益，而吉利由大股東李書福及其聯繫人最終實益全資擁有。

料生產smart牌汽車不佔用吉利SUV產能

公告指，西安吉利主要於內地從事生產及銷售整車成套件及汽車零部件，包括生產有關吉利品牌汽車（包括吉利品牌運動型多用途車（即SUV）車型）的整車成套件及汽車部件。組裝吉利品牌SUV車型與智馬達品牌汽車的整車成套件及汽車部件所採用的技術截然不同，此乃由於純電動汽車採用之組裝工藝與非純電動汽車所採用者不同。

公告續指，鑑於西安吉利就生產吉利品牌SUV車型（其採用不同的組裝工藝）之整車成套件及汽車部件所預留的產能充足，預計生產智馬達品牌汽車的整車成套件及汽車部件，將不會佔用吉利品牌SUV車型的產能。因此，預計生產智馬達品牌汽車的整車成套件及汽車部件並根據整車成套件及汽車部件銷售協議向吉利銷售該等整車成套件及汽車部件，不會對生產及銷售吉利品牌SUV車型產生重大不利影響。

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編輯：胡學能