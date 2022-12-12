【著數優惠】毛孩聖誕送暖行動年度愛心企劃 支持16家愛護動物組織 捐款可享購物優惠及作扣稅用途

一站式寵物用品零售品牌及領養動物社區Whiskers N Paws (WNP)，由即日起至明年1月1日策動「毛孩聖誕送暖行動」(Operation Santa Paws) 的年度愛心企劃，趁著普世歡騰的聖誕節，呼籲大家在佳節行善，向為被遺棄及流浪的動物分享愛與關懷，讓一眾居於動物收容所及庇護站的毛孩也感受到節日的喜悅，享受豐盛的聖誕大餐。

【青姐話】超級議息周 財息難兼收

愛護動物組織每年照顧及收容動物的花費龐大，單是用於動物醫療的費用已超過400萬元，市民在資金上的支持對它們持續服務尤為重要，大家的長期關注可幫助更多有需要的小動物獲得更安穩的居所和生活。

「毛孩聖誕送暖行動」自2013年舉辦至今，每年聖誕均號召全城募捐全新或二手的寵物用品，以及動物糧食及零食，捐贈予本地救助流浪動物的組織。今年WNP將愛心行動升級，除了參與的受惠機構增至16家非政府愛護動物組織外，更特設捐款網站讓愛心善長即時以電子捐款為飢餓毛孩送上節日溫暖。

活動期間登入「毛孩聖誕送暖行動」的活動網頁，掃瞄QR Code便可直接捐款予指定的愛護動物組織，以支援它們的日常營運、購買物資及照顧動物需要。以電子方式捐款滿100元或以上，只需在電子捐款內容欄寫上「WNPOSP」，並截圖留作證明，將可獲發捐款收據以作扣稅用途。

「毛孩聖誕送暖行動」今年夥拍寵物資訊平台「PET-A-HOOD」，以行動回饋寵主的愛心善行。凡捐款超過100元及捐助超過5家受惠機構，即可獲得WHISKERS N PAWS提供的購物優惠。

除了捐款支持外，為方便市民在不同地區都可以將動物糧食及零食送給收容所動物，WNP將於全港各區設立多個美食收集站，遍佈食肆、寵物用品商店及動物診所等等，當中包括首次支持「毛孩聖誕送暖行動」，位於西灣河蘇豪東SOHO east 海濱美食區的7大食肆和西營盤動物治療及復康中心 HEAL Animal Wellness and Rehabilitation等等，而有關收集站網絡將不斷拓展，詳情可參閱活動網頁。

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活動可將未開封的動物糧食及零食，投進參與機構門外1米高的聖誕煙囱收集箱。收集箱下方還有一隻可愛的毛孩，寓意大家就如傳說的聖誕老人將心意通過小煙囱送給毛孩。大家捐贈動物糧食或零食時更可拍下滿載愛與關懷的一刻，分享給親朋好友讓更多人知道「毛孩聖誕送暖行動」這個極富意義的活動，呼籲更多人為收容所動物帶來歡樂。家長們還可帶同孩子到場捐贈物資，趁著聖誕這個充滿愛的節日，身教施比受更有福和關懷動物的正念給下一代。

所有收集的物資經分類後，WNP會按各受惠機構的需要捐贈予現居於收容或庇護站的毛孩，在普世歡騰的聖誕為毛孩送上關心及溫暖，讓毛孩們過一個充滿愛和暖意的佳節。

有關「毛孩聖誕送暖行動」愛心美食收集點

(建議捐獻物資: 未開封、未過期的動物糧食或零食) Whiskers N Paws 鴨脷洲利榮街2號新海怡廣場10樓 Whiskers N Paws Pop Up at K11 MUSEA 尖沙咀K11 MUSEA 7樓LA701 HEAL Animal Wellness and Rehabilitation 西營盤第二街10號巨富樓 蘇豪東SOHO east 7間指定食肆 bistro east 鯉景灣太康街55號A期GA08-09 The Blind Pig 鯉景灣太康街45號B期GB12-14A Cull 'N Pistol 鯉景灣太康街55號A期GA01-03 東堤餐廳Eastern Coast 鯉景灣太康街55號A期GA10A Mint & Basil 鯉景灣太康街55號A期GA04-07 The Salted Pig 鯉景灣太康街45號B期GB08-10 Social Bar & Grill 鯉景灣太康街45號B期GB02-07

有關2022毛孩聖誕送暖行動

活動日期：12月8日至明年1月1日

主題網頁：https://www.wnp.com.hk/pages/operation-santa-paws

受惠機構：

大樹下善待動物庇護站（錦田）有限公司 Catherine's Puppies 香港群貓會 Hong Kong Dogs Rescue 香港動物基金 香港拯救貓狗協會 阿棍屋 Kelly Animals Shelter Kirsten's Zoo 保護動物慈善協會 動物英雄聯盟 貓狗領養慈善協會 保護遺棄動物協會 西貢流浪狗協會 愛護動物協會 TAILS Lantau

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責任編輯：嚴浩文