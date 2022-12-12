【大行報告】中金：股價已反映悲觀預期 上調舜宇光學目標價至120元

舜宇光學（02382）早前公布今年11月出貨量數據，其中手機攝像模組產品出貨3,468.2萬片，按月下滑21%，按年跌23.4%，周一（12日）收市報93.65元，跌幅12.6%。中金認為，全球手機需求悲觀預期已部分反映於目前股價，加上近期港股板塊整體估值水平有所修復，上調其股分目標價至120元，對應今年36.2及明年27.2倍市盈率，評級「跑贏行業」，同時維持公司今明兩年淨利潤預測分別為32.5億元和43.2億元人民幣。

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中金認為，出貨量下滑主要由於「雙11」備貨旺季結束。而手機鏡頭產品出貨0.91億片，按月下滑9.3%，按年跌26.4%，同樣受「雙11」備貨周期影響，但因下游客戶結構原因，手機鏡頭跌幅略優於手機模組表現。





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該行亦提到，集團連續多月的良好表現，反映上游的缺芯情況已逐漸好轉，同時預計集團全年車載鏡頭出貨按年10%至15%增長的目標能夠達成。

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撰文：鄭昊彤