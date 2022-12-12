▲ 【工廈大王後人】鍾培生已故祖母秦蘭鳳分派遺產17.25%華廈置業 父親繼承835萬股後成最大股東

「香港電競之父」鍾培生家族旗下、上市逾50年的華廈置業 （00278） 近期出現股權變動，鍾培生已故祖母、「 工廈大王」 鍾江海繼室秦蘭鳳上周四（8日）手上2086.72萬股或17.25%華廈置業持股已被分派予兒子鍾棋偉、鍾仁偉及鍾英偉，秦蘭鳳持股量由26.59%降至9.34%。

華廈置業此前主要由繼室秦蘭鳳一方打理，鍾棋偉、鍾仁偉及鍾英偉均為公司執行董事，以華廈置業停牌前收報4.4元計，集團市值只有5.32億元，今次分派的持股市值亦不足1億元，然而華廈置業中期報告顯示，截至9月底集團資產淨值為12.33億元，意味其股價對資產淨值都出現大幅折讓。

鍾仁偉料成華廈置業最大股東

市場此前未傳出秦蘭鳳已逝世消息，華廈置業近月亦未見正式發稿公布事情，只在今年7月公布截至3月底的全年業績報告時輕輕提到秦蘭鳳已故。

鍾棋偉獲繼承417.34萬股，鍾仁偉及鍾英偉各自分得834.69萬股，三人持股量由12.52%、12.30%及11.77%，增加至15.98%、19.20%及18.67%，故鍾培生父親鍾仁偉目前為華廈置業最大股東。

華廈置業上市逾50年 目前正停牌

今年6月華廈置業收到聯交所函件，質疑公司雖然有重大資產，但沒有足夠經營，不符合上市規則第13.24條規則而須要停牌。華廈置業曾要求上市委員會覆核決定但未能成功，因此今年9月15日暫停買賣。

華廈置業在10月再獲聯交所函件，當中載列復牌指引，包括須證明公司已遵守上市規則第 13.24 條；及證明公司適合繼續上市。聯交所可將已連續停牌18個月的任何證券除牌，而華廈置業18個月期限將2024年3月14日屆滿。

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編輯：李哲毅