▲ 【2023展望】紐約梅隆：明年環球面對三大挑戰 偏好主權債多於股票

紐約梅隆投資管理亞洲宏觀經濟及投資策略總監Aninda Mitra認為，明年環球投資環境面對三大挑戰：（1）歷史上央行在打擊通脹上難以避免出現損失，（2）歐洲能源危機恐令衰退機會上升，（3）中國開始重啟，但確診個案或再升，令增長放慢。在環球經濟增長放慢及衰退升溫下，紐約梅隆偏好主權債及投資級別債多於股票。

紐約梅隆投資管理亞太區（日本除外）客戶投資方案主管曾春偉表示，宏觀逆風及央行收緊政策，短綫將為風險資產帶來壓力，認為股市仍有機會下行，可能到明年中才會轉好。雖然對股市看法為「低配」，但對中國股市看法為「中性」，主因清零政策會在某個時點完結，內房利好政策也部份阻止了經濟下行壓力。

Aninda Mitra指，預期中國消費會反彈，但中國當局會否再進一步推出更多消費刺激措施，將是經濟復甦的關鍵。

外圍方面，Aninda Mitra預期，通張將在高位更長時間，雖然估計來自供應端的通脹壓力將回落，並走向正常化，但市場更為憂慮需求端的通脹，勞動市場的空缺仍高，工人在工資的議價能力高，該行認為勞動市場如何正常化將是美國經濟前景的癥結所在。

紐約梅隆預計，美國利率或在5.5%見頂，並持續一段時間，直至工資壓力下降及勞動市場更鬆動，儲局才會開始減息。該行又料，美國經濟或會溫和衰退，但相信市場已消化相關因素。

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編輯：袁諾曦