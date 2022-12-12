【消費調查】差劣客戶體驗可使港企業損失1170億元　最差客戶體驗來自咩機構？

最新Qualtrics XM Institute 調查顯示，差劣的客戶體驗使香港企業面臨損失 6.5% 收益的風險。香港消費者將減少消費高達935億港元，完全停止消費達235億港元，使香港企業合共損失1170億港元的消費者開支。

《Qualtrics 2023 年全球消費者趨勢報告》調查全球29個國家和地區的消費者，包括 693 名來自香港的受訪者，於2022年7月至9月期間進行。報告數據顯示，全球消費者有15%時間遭遇差劣的客戶體驗。遭遇差劣的體驗後，43%消費者表示會減少或完全停止該品牌消費。

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報告顯示，政府機構 (30%) 有最高比例的消費者曾遭遇「非常差」的客戶體驗，其次為航空公司 (25%) 和物業保險公司 (21%) 。流媒體服務 (6%)、超級市場 (7%) 和百貨公司 (8%) 的比例最低。

報告提到，在亞太區和日本，與個人化的客服人員互動，更能讓消費者獲得滿意的體驗。能與善解人意的客服人員交談的消費者，其滿意體驗的比例較認為客服人員不善解人意的受訪者高出4.5倍。相反，等候時間較短的消費者對互動體驗滿意的概率，較不滿意等候時間的消費者僅高出2.4倍。不過，效率對客戶體驗仍然非常重要，而且消費者傾向自行解決部份問題而非向客服人員求助。

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另外，因應消費者購物較以往更謹慎，能夠企業聆聽、理解和滿足客戶需求的企業仍可建立長遠的品牌忠誠。55%香港消費者表示他們的客服問題沒有得到解決，而39%消費者認為客服人員不夠善解人意。企業可以把握這機遇，提供超越消費者期望的服務並贏取他們的忠誠度。相較獲得不佳體驗的消費者，獲得五星級體驗的消費者信任和推薦公司的概率分別高出2.3倍和2.1倍。

此外，70%香港消費者表示，企業需要更積極聆聽他們的心聲，比例按年上升 21%，突顯企業迫切需要改善。消費者時常透過社交媒體、發表用家意見評論品牌。

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