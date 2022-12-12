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觀塘全新商業地標The Millennity落成　商場規模媲美APM

股樓投資 18:10 2022/12/12

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九龍東再有大型綜合商業項目落成。新鴻基地產（00016）及載通國際（00062）合作發展，位於觀塘巧明街98號、毗鄰港鐵觀塘站及牛頭角站的「The Millennity」現已落成。值得留意的是，連同已有的創紀之城項目，新地在區內有不少資產配置。據悉，The Millennity已獲多家國際知名品牌及跨國企業預租。 

資料顯示，The Millennity由兩座大樓組成，各有20層高，總樓面約65萬平方呎，其基座10層為大型商場，佔地約50萬平方呎，規模與APM相若。此外，項目地庫4層停車場有近400個車位，當中配備電動汽車充電系統。項目另配有行人天橋，接駁創紀之城六期，步行到港鐵牛頭角站亦只需約5分鐘。

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新鴻基地產代理總經理（寫字樓租務）盧經緯表示，集團深信九龍東是極具發展潛能的重點商業區域，而是次項目配合起動九龍東計劃，為商業、綠化、休憩空間兼備的靈活新型商廈。 

近年，ESG概念興起，有綠色認證的商業項目，較受市場歡迎，而The Millennity亦有不少相關認證，如獲美國領先能源與環境設計（LEED）及國際健康建築標準認證（WELL）最高級別的鉑金認證，同時獲得香港綠色建築議會頒授的綠建環評（BEAM Plus）新建建築的鉑金認證。此外，新地投資超過2,000萬元，為項目引進建築資訊模型（BIM），構建高精確度的立體幾何模型系統，將物業資訊數碼化，從而獲得準確資訊，提升營運效率，完善管理效能。 

同場加映 【青姐話】超級議息周 財息難兼收

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撰文 : 黃卓賢

創紀之城 Millennium City 新鴻基地產（00016） 商廈

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