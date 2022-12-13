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【有相睇】柏傲莊三房「樓王」直擊　單位景觀值幾多分？

股樓投資 17:57 2022/12/13

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由新世界（00017）及港鐵（00066） 合作發展，位於大圍站上蓋的柏傲莊I，近期開始交樓。繼早前驗收屋苑2B座中層D室後下一頁，今次則直撃項目的「樓王」單位，在現場所見，單位無論座向、抑或景觀，均是全屋苑最佳。 

單位位於2A座中層B室，實用面積754平方呎，三房一套間隔，向東，由於前方無遮檔，單位除了較光猛，亦享開揚城門河景。單位大門設長玄關，避免直望客飯廳，增加私隱度，而客飯廳則呈長形設計，外連露台。值得留意的是，客飯廳與三間睡房同向，即同享開揚城門河景，其中主人房是套房設計，另連工作平台。

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單位屬梗廚設計，其中吊櫃及地櫃之間為磁石牆，住戶可以按個人喜好及習慣，隨意擺放不同磁石配件。此外，單位有不少專利設計，以浴室為例，面盆櫃設有可伸縮的小平台，方便小朋友使用，另設「三合一多功能洗乾熨」組合櫃。 

翻查報道，2A座B室這柱「樓王」單位，吸引不少名人入市，包括前新聞主播方健儀。她兩年前於社交媒體透露，自己是「沙田友」，於沙田新田圍邨的循道衛理中學上學，為了住近些少學校，曾期望於「青龍水上樂園」居住。最終多年之後，「青龍水上樂園」拆除重建成柏傲莊，而她亦成為柏傲莊業主，令她兒時可於「青龍水上樂園」居住的夢想成真。

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 柏傲莊I 柏傲莊 新世界 港鐵

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