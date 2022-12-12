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【中國開關】高盛：內地復常香港將是最大得益者　預期推高香港GDP約7.6個百分點

宏觀解讀 17:35 2022/12/12

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【中國開關】高盛：內地復常香港將是最大得益者　預期推高香港GDP約7.6個百分點

內地加快放寬防疫政策，邁向復常，高盛表示，過去兩周內地正逐步在受控的情況下重新開關，對區內商品貿易、國際旅遊、商品需求共三方面均有一定影響，預期香港將是最受惠於內地復常的城市，累計本地生產總值（GDP）將可提升7.6個百分點，其次為泰國、新加坡及馬來西亞。

在商品貿易方面，高盛相信香港及新加坡在商品貿易上會是最大受益者。若內地全面開放，本土需求提高5個百分點，預期港星兩地經濟增長會因此分別提升2.7個百分點及1個百分點；台灣、澳洲及馬來西亞則會分別提升0.4個百分點。

內地旅客恢復出行將推高香港GDP約6個百分點

國際旅遊方面，若內地旅客恢復出遊，香港、泰國、越南及新加坡將最受惠。高盛指，即使不計入積壓的國際旅遊需求，內地旅客出行的利好效應，對香港及泰國經常帳提升的力度，將相當於推高經濟增長6個百分點及3個百分點。

東亞銀行料香港經濟明年增長3.5%、樓價再跌5%【下一頁】

至於商品需求領域，內地復常後的日均原油需求料增加100萬桶，變相令全球油價上升15美元，而高油價對香港、新加坡及台灣經濟的負面影響約0.8至0.9個百分點。

高盛列出4個內地復常的情景預測，並預期內地不堅持動態清零後，復常步伐將因應醫療體系的使用率及承載能力而有所調整。

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編輯：陳韻妍

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